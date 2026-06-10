Droga, dinero y una pistola: tres neuquinos quedaron bajo investigación en Allen

Tres hombres de la capital neuquina viajaban como acompañantes en un Ford Focus detenido en la localidad rionegrina. El operativo terminó con cannabis, dinero, cuchillos, un arma, cargador y municiones.

Un viaje por la Ruta 22 terminó de la peor manera para tres hombres de Neuquén que circulaban como acompañantes en un Ford Focus. El auto fue detenido durante un control en Allen y la intervención de Matías, un perro entrenado para detectar narcóticos, permitió descubrir droga, una pistola 9 milímetros, municiones, cuchillos y casi medio millón de pesos.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 1.198 de la Ruta 22, a la altura de Allen, durante un operativo de control vehicular e identificación de personas. Allí trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial, la División Canes y el área de Verificaciones de Automotores.

En el vehículo viajaban cuatro hombres. El conductor, de 25 años, tenía domicilio en General Roca. Los otros tres ocupantes eran oriundos de Neuquén capital y tenían entre 20 y 34 años. En un primer momento, la inspección parecía parte de un control habitual de ruta, pero todo cambió cuando entró en escena Matías.

El perro detector de narcóticos rodeó el Ford Focus y, al pasar por una de las puertas traseras, marcó una señal positiva. Ese gesto fue suficiente para que el personal policial profundizara la revisión del auto, con testigos y bajo las formalidades legales correspondientes.

Qué encontraron en el auto

La requisa confirmó la sospecha. Dentro del vehículo encontraron un frasco plástico con flores de cannabis y dos picadores. También había una suma considerable de dinero en efectivo: 468 mil pesos.

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Pero el hallazgo más grave apareció después. En una caja plástica, los policías localizaron una pistola Bersa Parabellum calibre 9 milímetros, un cargador y una caja con 30 municiones del mismo calibre. Además, durante la inspección secuestraron varios cuchillos que estaban dentro del auto.

Tras el procedimiento, uno de los acompañantes neuquinos, de 31 años, reconoció que el frasco con flores de cannabis era suyo. Por ese motivo tomó intervención la fiscal federal Paola Perfetti, de la Unidad Fiscal Federal de General Roca, quien dispuso el secuestro de la sustancia y la notificación de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737.

En paralelo, la Justicia provincial intervino por el arma de fuego hallada dentro del vehículo. En ese caso, se ordenó el secuestro de la pistola y la imputación del conductor del Ford Focus por una causa vinculada a la presunta portación ilegal de arma de fuego.

El operativo dejó bajo la lupa a los ocupantes del auto y volvió a mostrar el rol clave de los controles sobre la Ruta 22. En este caso, la intervención de Matías fue determinante: su marcación sobre una de las puertas permitió descubrir elementos que, de otro modo, podían haber pasado inadvertidos.

La droga, el arma, las municiones, los cuchillos, el dinero y el vehículo quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanzan las actuaciones tanto en el fuero federal como en el provincial.