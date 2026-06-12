Nike desembarca en Neuquén con una inversión de U$D 1,5 millones

El nuevo local, ubicado en Alto Comahue Shopping, cuenta con cerca de 700 m² y es el segundo espacio de Argentina en incorporar el último concepto de la marca a nivel global.

Southbay , distribuidor oficial de Nike en Argentina y Uruguay, continúa expandiendo la presencia de la marca en el interior del país con la apertura de una nueva tienda en Neuquén.

La llegada a la capital neuquina marca la tercera apertura de la compañía fuera de Buenos Aires, después de Córdoba y Rosario, y forma parte de una estrategia de crecimiento federal enfocada en plazas con fuerte proyección y nuevas dinámicas de consumo.

Ubicado en Alto Comahue Shopping , el nuevo local demandó una inversión de USD 1,5 millones, contará con cerca de 700 m² de superficie y generará 25 nuevos puestos de trabajo en Neuquén.

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Como parte de la puesta en marcha de la operación, Southbay trasladó equipos de liderazgo desde Buenos Aires y Rosario para acompañar la apertura y garantizar el estándar operativo de la marca, junto a la incorporación de talento local que se suma al equipo de la tienda.

Además, es el segundo espacio del país desarrollado bajo el concepto RISE 2.0, el nuevo formato de Nike que propone una experiencia de tienda más moderna, flexible e integrada entre performance y lifestyle.

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La tienda ofrece las últimas colecciones e innovaciones de Nike en categorías como running, Outdoor (ACG), training, Sportswear, fútbol y Jordan, acercando a los consumidores neuquinos una propuesta alineada con los principales espacios de la marca en la región.

Pensado como mucho más que un punto de venta, el nuevo local buscará convertirse en el principal punto de encuentro entre Nike y la comunidad deportiva y urbana de Neuquén.

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“La apertura en Neuquén refleja el camino que venimos construyendo para seguir expandiendo la presencia de Nike en el interior del país a través de un modelo de tiendas propias"", señaló Eduardo Pasman, director comercial de Southbay.

Y sostuvo: Creemos en el enorme potencial de plazas regionales como esta y estamos acompañando ese crecimiento con inversiones relevantes, equipos dedicados y espacios que permitan acercar la experiencia completa de la marca a cada vez más consumidores”.

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"La apertura de Nike Alto Comahue marca un hito para la región y confirma el atractivo que tiene Neuquén para las grandes marcas internacionales. Nos enorgullece que Southbay haya elegido nuestro shopping para su primera tienda en la zona", indicó Natalia Cozza, center manager de Alto Comahue Shopping.

"Esto reafirma nuestro compromiso de seguir ofreciendo una propuesta comercial de excelencia, acercando marcas relevantes del mercado como Nike al interior del país", agregó.

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La concreción del proyecto fue el resultado de un trabajo de planificación que se extendió durante varios meses junto a Alto Comahue Shopping. La llegada de la tienda implicó incluso una expansión de la superficie del centro comercial para adaptarse a las dimensiones y requerimientos del nuevo concepto de Nike, incorporando metros que anteriormente formaban parte de sectores externos del mall.

Con esta nueva apertura, Southbay continúa fortaleciendo la presencia de Nike en distintos puntos del país, combinando expansión física y estrategia omnicanal para acercar la mejor propuesta de la marca a cada vez más consumidores argentinos.

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ACERCA DE SOUTHBAY

Southbay SRL es distribuidor oficial de la marca Nike en Argentina y en Uruguay. La empresa es subsidiaria del Grupo Regency, distribuidor de la marca Nike en Centroamérica.

Además, manejan un portafolio de marcas de indumentaria, accesorios, calzado y demás productos en 13 países de Centroamérica y America del Sur.