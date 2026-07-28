Los encuentros formativos fueron muy variados y se dictaron en distintos espacios como el MNBA, el Concejo Deliberante y el Auditorio Municipal.

La Municipalidad capacitó a mil emprendedores y prepara la vuelta de la feria más grande de la ciudad.

Luego de tres meses de capacitaciones, y aprovechando los días de frío, la Municipalidad de Neuquén cerró este lunes el ciclo de capacitaciones que comenzó en abril y que, a lo largo de estos tres meses, permitió formar a cerca de mil emprendedores y emprendedoras de la ciudad. Con este trayecto finalizado, también comienza a tomar forma la próxima edición de la feria Neuquén Emprende, donde quienes fueron capacitados también formarán parte de este evento que ya es un sello de la gestión municipal.

Los encuentros formativos fueron muy variados y se dictaron en distintos espacios como el MNBA , el Concejo Deliberante y el Auditorio Municipal. María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete, explicó que estas capacitaciones se realizan cada año una vez que finalizan los espacios de comercialización de Neuquén Emprende en la época invernal y celebró que este año más de mil emprendedoras se hayan sumado a las capacitaciones.

Según detalló, el programa combina emprendedores con distintas trayectorias: “Algunos llevan alrededor de tres años acompañados por el municipio, mientras que otros se sumaron este año y participaron de las capacitaciones en sus primeros pasos”, dijo y mencionó que el objetivo de la política pública es que, “luego de ese período de acompañamiento, cada emprendedor pueda concretar su propia sala de elaboración, fábrica o comercio”.

En ese sentido, contó que en las últimas semanas nos invitaron a participar de dos inauguraciones que nacieron de este proceso, “uno fue un emprendimiento de juguetes de madera llamado Únicos y otro lado también un emprendedor que hace muebles de madera”.

La funcionaria destacó que el evento “pone en valor a los emprendedores locales” y adelantó que la próxima feria de Neuquén Emprende será en agosto, junto a Confluencia de Sabores en el Parque Jaime de Nevares. “Es un evento que pone en valor a los emprendedores locales, sino que se transformó en un verdadero hito turístico que atrae a familias de toda la región”.

Por su parte, Ignacio Manzur, subsecretario de Capacitación, valoró que este año la convocatoria superó ampliamente a la del período anterior, “esto refleja un creciente interés por emprender y capacitarse”.

Respecto a las capacitaciones de este año, Manzur contó que en esta edición se puso especial énfasis en la inteligencia artificial, el manejo de redes sociales y el marketing digital como herramientas para potenciar los emprendimientos, “mientras que el año pasado el eje había estado puesto en el armado de stands, el packaging y la imagen de marca”, recordó.

Cecilia Cinto, referente de Neuquén Emprende, se refirió a la recepción de las capacitaciones entre los participantes y sostuvo que el acompañamiento va más allá del espacio de venta: “No es solamente que los acompañamos a darles el espacio para vender, también ellos, a través de estas capacitaciones, se van formando y van haciendo sus propias herramientas”.

Cinto remarcó que muchos emprendedores terminan abriendo su propio local y aportando a la economía social de la ciudad, y coincidió con Pasqualini en que la feria Neuquén Emprende “cada vez se ve más linda y más grande” y ya es esperada por vecinos y emprendedores como un verdadero evento turístico.