Un delincuente seguirá detenido mientras aguarda el debate de su pena

La audiencia de determinación de pena se realizará el próximo 13 de mayo.

Un violento delincuente que le quebró ambos brazos a una de sus víctimas seguirá detenido en prisión preventiva. Aunque está condenado, aun no se le dictó la pena a cumplir.

La prisión preventiva de Timoteo Alexis Elías Bosque fue prorrogada por pedido del fiscal del caso Horacio Maitini y la asistente letrada Silvia Garrido. El hombre ya se encuentra condenado por haber cometido un violento robo, desde que en diciembre de 2025 admitió el hecho.

No obstante, aun resta debatir y fijarse la pena a cumplir por ese hecho.

Bosque fue declarado penalmente responsable por un hecho cometido el 28 de septiembre del año pasado, durante la madrugada, en la intersección de las calles Racedo y Otto Neuman, en la ciudad de Neuquén.

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De acuerdo con la acusación, el condenado golpeó de forma sorpresiva a la víctima con un elemento similar a una regla de albañil, provocándole fracturas en ambos brazos, para luego robarle una bicicleta y una mochila con documentación y dinero en efectivo.

El delito por el cual fue declarado responsable es robo doblemente agravado por el uso de arma impropia y por el resultado de lesiones graves, en carácter de autor.

Argumentos para sostener la medida más gravosa

La decisión se tomó en una audiencia de modificación de medidas cautelares realizada este martes. De este modo, el imputado seguirá detenido por otros tres meses.

Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que no se modificaron los riesgos procesales —peligro de fuga y necesidad de proteger a la víctima— que habían justificado la imposición de la medida. Además, informaron que el próximo 13 de mayo se realizará la audiencia de determinación de la pena.

La medida cautelar había sido impuesta inicialmente tras la formulación de cargos y luego prorrogada en una audiencia posterior. En esta oportunidad, el pedido de la fiscalía —que no fue controvertido por la defensa— fue avalado por el juez de garantías Juan Kees, quien resolvió extender la prisión preventiva por tres meses.

Robó un auto, apuntó con un arma a un hombre y chocó a patrulleros

Un hombre fue imputado el hombre de 25 años detenido el jueves pasado tras una persecución policial tras un tiroteo, robo, choques con patrulleros de la Policía de la provincia de Neuquén y amenaza de disparo contra un hombre.

La acusación fue realizada por el asistente letrado Emilio Briguglio y la asistente letrada Fernanda Sabatini de la fiscalía de Actuación Genérica, en una audiencia realizada en la Ciudad Judicial en la que pidieron que el imputado, F.S.G., quede detenido con prisión preventiva.

El dinero secuestrado por la Policía y la pistola Bersa calibre 40 con municiones que dejó el hombre en la huida. El dinero secuestrado por la Policía y la pistola Bersa calibre 40 con municiones que dejó el hombre en la huida.

De acuerdo a la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, el hecho fue el 23 de abril y comenzó en el Barrio Altos de Neuquén. Alrededor de las cuatro de la tarde el imputado aprovechó una situación de distracción: un hombre había dejado estacionado su utilitario Citroën Berlingo en la vía pública, con las llaves colocadas. Se subió a la camioneta, arrancó y se dio a la fuga.

Minutos después, a las 4:20, F.S.G. fue hacia la intersección de las calles Delegados Territoriales Neuquinos y Cabellera del Frío. Allí, desde el vehículo robado, interceptó a un hombre —quien aún no ha sido identificado— y lo amenazó apuntándole con un arma de fuego mientras le gritaba: "Da la cara... Ahora pone el pecho".