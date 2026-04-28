Una ladrona fue condenada a prisión efectiva por un robo a una empresa: cuántos años le dieron

El robo fue cometido en diciembre de 2024 y la mujer fue declarada responsable en marzo pasado.

Una ladrona fue condenada a prisión efectiva por un robo cometido en banda en una empresa de Parque Industrial. Sin embargo, fue beneficiada por una particular circunstancia. Los detalles del caso.

En una audiencia de determinación de la pena realizada este martes en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso Soledad Rangone presentó un acuerdo de partes mediante el cual Romina Edith Carrillo fue condenada a 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La imputada había sido declarada penalmente responsable el 30 de marzo de este año por un robo perpetrado el 3 de diciembre de 2024, cerca de las 10:50, en una empresa de metales ubicada en el sector Parque Industrial de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo con la acusación, Carrillo ingresó al lugar junto a otras tres personas no identificadas. En ese contexto, mientras algunos de los empleados trabajaban con el portón abierto, los autores del hecho accedieron al sector y, mediante amenazas con un arma de fuego y un cuchillo, redujeron a las víctimas.

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Durante el hecho, los agresores obligaron a las víctimas a tirarse al piso, mientras los acusados sustrajeron distintos elementos, entre ellos: teléfonos celulares, una notebook, una tablet, documentación personal, ropa, llaves y una suma aproximada de 3 millones de pesos en efectivo.

El delito por el cual se condenó a Carrillo es robo triplemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, por el uso de arma y por el empleo de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, en carácter de coautora.

Le pusieron una pena baja por ser "sostén de familia"

La pena que acordaron las partes fue de 5 años de prisión efectiva. Para ello, se valoró que la imputada no registra antecedentes penales; y sus condiciones personales, entre ellas que es madre y principal sostén económico del grupo familiar.

El tribunal colegiado que intervino, integrado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Mauricio Macagno y Raúl Aufranc, homologó el acuerdo por unanimidad y consideró que la pena resulta proporcional a la gravedad del hecho y al grado de responsabilidad de la imputada.

Como parte del acuerdo, se dispuso el decomiso de un vehículo utilizado para cometer el delito y se autorizó al Ministerio Público Fiscal a disponer la destrucción de otros elementos secuestrados.

Cuatro detenidos por golpear salvajemente y robarle violentamente a un estudiante

En septiembre de 2025, cuatro delincuentes quedaron señalados por el violento robo cometido contra un estudiante en Parque Industrial. La Policía allanó un aguantadero en el que todos vivían y recuperaron pertenencias de la víctima.

El comisario Diego Rebolloso, jefe de la Comisaría 20, informó a LMNeuquén que el allanamiento fue dispuesto en el marco de la investigación por un violento robo ocurrido el lunes 22 por la noche en ese barrio.

Un joven estudiante de 19 años, quien caminaba esa noche por calle Ingeniero Huergo, fue sorprendido por siete sospechosos a la altura del edificio L3, quienes lo amedrentaron y comenzaron a golpearlo para sustraerle sus pertenencias. "Previo golpearlo con una manopla de hierro, lo despojan de sus elementos personales y él logra reconocer por apodo a los autores porque son personas del ambiente delictivo", detalló Rebolloso.

detenidos robo violento

Los delincuentes, ya identificados por los propios vecinos del barrio dado los numerosos hechos a los que se los vincula, golpearon al estudiante hasta hacerlo caer y luego lo patearon en el suelo, con inusitada violencia. "Le hicieron perder el conocimiento", añadió el jefe policial, siguiendo lo denunciado por la víctima.

Para cuando el joven despertó unos minutos más tarde, se encontraba solo en la calle. Como pudo, se levantó y se dirigió a la Comisaría 20, donde denunció el robo del que había sido víctima y detalló las pertenencias que le habían llevado: documentación, su billetera con dinero y tarjetas y elementos de estudio.