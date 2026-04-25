Un conocido meteorológo de la región fue víctima de un robo en Neuquén

Le llevaron el celular y la billetera con toda la documentación tanto personal como de su vehículo.

La inseguridad está a la orden del día. En la tarde de este sábado se registró un nuevo robo en Neuquén que afectó a un reconocido meteorólogo del Alto Valle. La víctima fue Fernando Frassetto quien es un referente de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) que informa el pronóstico diario como las alertas que pueden afectar a la región.

Fuentes oficiales, a las que accedió LM Neuquén, señalaron que le robaron la documentación de su camioneta, su billetera con DNI y tarjetas de crédito como así también su celular.

Aparentemente, se encontraba en un evento deportivo que tenía lugar en la tarde de este sábado en las bardas neuquinas. El meteorólogo habría dado a conocer este hecho para evitar que alguno de sus contactos telefónicos cayera en algún tipo de estafa.

Se desconoce dónde habría dejado estacionado su vehículo. Estimaron que seguramente se encontraba participando de “UNCo Activa 2026”, la tradicional carrera en las bardas neuquinas que se realizó este sábado.

Hubo tres modalidades: de 3 kilómetros para caminantes y principiantes: de 7 kilómetros que se correspondía con un nivel intermedio; y de 15 kilómetros pensada para atletas experimentados.

Los participantes corrieron por circuitos en las bardas lindantes al campus y atravesaron el Área Protegida Parque Universitario Provincia del Monte, predio de unas 70 hectáreas.

Frassetto

Solicitan que de encontrar en la vía pública algún tipo de documentación, que se corresponda con el damnificado, acercarla a la comisaría más cercana.

También le habían robado una camioneta

Hace unos cinco años también había sido víctima de un robo. En esa oportunidad fue una Isuzu Pick Up doble cabina de color gris que le robaron en la puerta de su casa mientras dormía.

"Estaba estacionada afuera de mi casa en el barrio Jorge Newbery. Cuando me levanté esta mañana, ya no estaba. No sé cómo se la llevaron porque estaba sin llaves ni nada, no entiendo", contó Frassetto en esa oportunidad con LM Cipolletti.

Contó que toda esa la zona de la vecina ciudad estaba sufriendo robos de forma constante y que había mucha preocupación entre los vecinos.

"Hoy también robaron una camioneta en el barrio El Manzanar, y acá en mi barrio los robos son diarios. Hace un mes intentaron ingresar a mi casa. No pudieron entrar porque se encontraron con una puerta intermedia. Hay mucha angustia en los vecinos por esta situación", expresó el meteorólogo a fines del 21.