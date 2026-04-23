Inseguridad: acusaron al ladrón que asaltó la casa de un anciano y escapó con una bolsa roja con 600 mil pesos

Ocurrió en barrio Nuevo de la ciudad de Neuquén. El ladrón trepó el portón de ingreso, forzó una ventana de la cocina y, una vez dentro, recorrió distintos ambientes de la vivienda.

En una audiencia realizada este jueves la fiscalía de Robos y Hurtos formuló cargos a un hombre al que le atribuyó el robo de 600 mil pesos en la vivienda de un anciano ubicada en barrio Nuevo de la ciudad de Neuquén. La resolución judicial fue que el delincuente quede en prisión preventiva por dos meses .

Según la investigación, el hecho ocurrió el 16 de abril de 2026, cerca de las 10:30 cuando el hombre identificado como S.A.S., trepó el portón de ingreso, forzó una ventana de la cocina y, una vez dentro, recorrió distintos ambientes de la vivienda.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, en ese contexto le robó $600.000 en efectivo , documentación y objetos personales de la víctima —entre ellos documentos de propiedades, de un vehículo, ropa y calzado — y se retiró del inmueble con una bolsa roja, escalando nuevamente el portón.

Luciano Vidal, asistente letrado

Dos meses de prisión por el robo

El asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos Luciano Vidal le atribuyó a S.A.S. el delito de robo con escalamiento, en carácter de autor.

Durante la audiencia, el funcionario solicitó que el imputado quede detenido en prisión preventiva por dos meses, bajo el argumento de que existe peligro de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia, hizo lugar a la formulación de cargos y al pedido de la medida cautelar y fijó la prisión preventiva por el plazo solicitado.

Violento intento de robo en Neuquén a una pareja de ancianos

Un brutal intento de robo a una pareja terminó con uno de los presuntos autores detenido y acusado formalmente por la Justicia. El hecho generó preocupación entre vecinos de la ciudad de Neuquén, no solo por la violencia desplegada, sino también por la participación de un menor de edad.

El episodio se registró durante la madrugada del sábado 18 de abril, alrededor de las 4, en una vivienda donde residen un hombre de 57 años y su pareja, de 75. Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, tres personas llegaron hasta el domicilio con intenciones de robo.

De acuerdo a la investigación preliminar, mientras uno de los sospechosos se ubicó en el frente de la casa para distraer a la mujer, los otros dos ingresaron por la parte trasera luego de forzar una puerta. Una vez dentro, la situación escaló rápidamente en violencia.

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Los atacantes exigieron las llaves de un vehículo, pero ante la negativa de las víctimas comenzaron a golpearlas con una pala y un palo. Como consecuencia, ambos resultaron lastimados.

El accionar no pasó desapercibido. Fueron los propios vecinos quienes, al advertir movimientos extraños y gritos, dieron aviso a la Policía. Esa intervención fue clave para evitar que el hecho tuviera consecuencias aún más graves.

Qué lograron llevarse los delincuentes

Antes de escapar, los agresores alcanzaron a llevarse dos celulares, un reloj y las llaves de la vivienda. Sin embargo, la huida no fue completa: uno de los involucrados, un adolescente de 14 años, fue demorado en el lugar. Poco después, efectivos policiales lograron ubicar a otro de los sospechosos, identificado como P.C., en una casa lindante, donde fue detenido. El tercer implicado logró escapar y permanece prófugo.

Horas más tarde, durante una audiencia realizada el sábado por la tarde-noche, el asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, formuló cargos contra el hombre detenido. La acusación lo señala como coautor del delito de robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con efracción, mediante el uso de un arma impropia y con la participación de un menor de edad.

En ese contexto, la fiscalía solicitó que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de tres meses. Entre los argumentos expuestos se mencionaron el riesgo de fuga —debido a un posible no sometimiento al proceso— y la posibilidad de entorpecer la investigación en curso.

La jueza de garantías Carina Álvarez avaló tanto la formulación de cargos como la medida de coerción solicitada. En tanto, la investigación continúa con el objetivo de identificar y detener al tercer involucrado que logró huir, mientras que las víctimas se recuperan de las lesiones sufridas.