¿Cómo es la situación judicial del camionero que protagonizó el choque fatal del motociclista en Ruta 7?

El hecho ocurrido este miércoles a la mañana conmocionó a la región. El joven de 32 años murió a causa de un traumatismo de cráneo.

La moto de la víctima del choque fatal quedó debajo del camión de doble acoplado en Ruta 7.

La investigación por el choque fatal ocurrido en la Avenida Raúl Ricardo Alfonsín (ex Ruta 7 ), en el que murió un motociclista de 32 años tras ser embestido por un camión, tiene como eje deslindar responsabilidades. En este sentido, la situación judicial del camionero está sujeta a los avances sobre la mecánica del siniestro.

La investigación por el choque fatal ocurrido en la Avenida Raúl Ricardo Alfonsín (ex Ruta 7 ), en el que murió un motociclista de 32 años tras ser embestido por un camión, tiene como eje deslindar responsabilidades. En este sentido, la situación judicial del camionero está sujeta a los avances sobre la mecánica del siniestro.

Una de las primeras novedades que hubo este miércoles, el mismo día del choque es que se pudo confirmar la identidad de la víctima fatal. Su nombre es Guillermo Montellano , un joven oriundo de Salta que había llegado al Alto Valle en busca de trabajo y era empleado en una empresa de Parque Industrial.

El trágico accidente de tránsito se desarrolló cuando Montellano conducía su moto 110 cc y hacia las 6:50, por motivos que se desconocen y se intentan determinar, terminó debajo de un camión rojo con doble acoplado de la empresa Express Logística.

Muerto en la Ruta 7 (5) Claudio Espinoza

Según lo informado por el jefe de la División Tránsito de la Policía del Neuquén,el comisario Ariel Elizondo, el joven perdió la vida en el acto, sobre la Avenida en sentido Neuquén-Centenario a la altura del Tercer Puente, entre los barrios Copol y Alta Barda.

Cómo avanza la investigación

El caso quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi de la Fiscalía de Homicidios quien solicitó la autopsia para determinar las causales mientras avanza en otras tareas de investigación para deslindar responsabilidades en el trágico choque fatal.

En consecuencia, de acuerdo al informe preliminar de autopsia, el joven falleció como consecuencia de traumatismo de cráneo. La fiscal del caso también requirió a la Policía provincial la realización de una pericia accidentológica, y entrevistar a diversos testigos.

Con la información que surja de ambas medidas, junto con el relevamiento de cámaras en la zona, se determinará la dinámica del siniestro vial y se evaluarán los próximos pasos en el contexto de la investigación iniciada.

Muerto en la Ruta 7 (4) Claudio Espinoza

Cuál es la situación del camionero involucrado en el choque fatal

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a LM Neuquén que este miércoles le otorgaron la libertad supeditada al camionero de 39 años, medida que se dispuso luego de verificar y constatar previamente el domicilio del chofer.

La decisión implica que el hombre seguirá sometido al proceso penal mientras avanza la investigación del siniestro, pero sin prisión preventiva.

Por su parte, ya habían informado que al conductor del camión se le realizó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Muerto en la Ruta 7 (1) Claudio Espinoza

Además, el hombre fue entrevistado en el lugar, aunque sus declaraciones quedaron reservadas para la investigación judicial. “Se habló con el conductor, pero todo queda a disposición de la fiscalía”, indicó Elizondo este miércoles.

Por su parte, según las primeras informaciones, por motivos que se desconocen, el camión embistió al vehículo de menor porte y lo habría arrastrado unos trescientos metros hasta que otro automovilista le advirtió con desesperación que había chocado.

Las condiciones que deberá cumplir

La libertad otorgada no es plena. La fiscalía detalló que el conductor quedó sujeto a una serie de obligaciones procesales:

Presentarse ante cada citación judicial.

Mantener su domicilio actualizado.

Informar cualquier cambio de residencia.

Permanecer a disposición de la Justicia durante la investigación.

Se trata de una medida habitual en este tipo de causas cuando se determina que no existen riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Un choque fatal que conmocionó a la región

Con el correr de las horas su muerte generó un profundo impacto entre familiares, amigos y allegados, que rápidamente comenzaron a impulsar una campaña solidaria para poder despedir a Montellanos.

La víctima salteña se encontraba a unos 2.300 kilómetros de su familia. Según el texto de una publicación difundida por allegados, todos lo conocían como "Guille" y le tenían gran afecto. “Su familia de General Mosconi nos necesita para poder despedir a Guillermo", expresa el texto. La localidad, también reconocida por su desarrollo petrolero, se ubica en el norte salteño, a unas 27 horas de viaje en vehículo y ya estaría en marcha la ayuda entre sus vecinos.

En este sentido, recalca que "la muerte lo encontró lejos de su casa y de su gente", por lo que sus hermanas debieron viajar hasta Neuquén para retirar los restos y trasladarlos nuevamente al barrio 20 de Febrero, donde esperan darle sepultura.