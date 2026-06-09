Iban a jugar al fútbol y murieron al chocar con una camioneta narco que escapaba de la policía

Hay tres hombres internados producto del brutal impacto. Los gendarmes quedaron sorprendidos con el hallazgo en una de las camionetas.

El accidente se produjo en la ruta 40, a la altura de Colalao del Valle, Tucumán.

Lo que había sido planeado como un evento deportivo entre amigos terminó en tragedia , cuando dos hombres murieron en un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 40. En el mismo hecho, otras tres personas resultaron heridas, mientras avanza la investigación sobre la camioneta involucrada.

El grupo, integrado por cinco hombres, había salido desde Cafayate , Salta , rumbo a Catamarca para jugar un partido de fútbol de veteranos, pero en el camino una camioneta que escapaba de un control los chocó de frente.

Según reconstruyeron las autoridades, una Ford Ranger azul había evadido un control de Gendarmería y se ocultó detrás de un galpón ubicado cerca del acceso a la localidad tucumana.

Cuando los efectivos intentaron interceptarla, sus ocupantes arriesgaron una maniobra desesperada para escapar. En medio de un giro en “U” sobre la ruta, la camioneta impactó de lleno contra la Chevrolet S10 en la que viajaban los amigos.

Accidente. Tucumán. Muerte (1) El accidente se produjo en la ruta 40, a la altura de Colalao del Valle, Tucumán.

El trágico accidente

Las víctimas fueron identificadas como Jesús Horacio “Cuty” Cancino, de 61 años, y Vidal Chauqui, de 64, quienes murieron en el acto por la violencia del impacto.

Dos murieron en el lugar y los otros tres sufrieron politraumatismos. Uno de ellos, Anacleto Suárez, quedó internado en terapia intensiva en el Hospital Nuestra Señora de Rosario, en Cafayate, aunque se encontraba estable.

Accidente. Tucumán. Muerte Jesús Horacio “Cuty” Cancino y Vidal Chauqui murieron en el acto.

El hallazgo de 457 kilos de hojas de coca en la camioneta que provocó el fatal accidente

El drama no terminó allí. Cuando los gendarmes inspeccionaron la camioneta que provocó el accidente, descubrieron 24 bultos con 457 kilos de hojas de coca en estado natural, decenas de bolsas de bicarbonato de sodio, una máquina para contar billetes y documentación considerada relevante para la investigación.

La Fiscalía del Centro Judicial Monteros ordenó la detención de los dos ocupantes de la Ranger: Julio Agustín Sosa, de 26 años, y Jennifer Fernanda Mamaní, de 21. Ambos quedaron imputados por doble homicidio culposo seguido de lesiones graves.

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La investigación ahora busca determinar todas las responsabilidades en torno a la persecución y las circunstancias que derivaron en el choque fatal.

La reclamo de la familia

Mientras tanto, en Cafayate el dolor se transformó en reclamo. Familiares de las víctimas cuestionaron el accionar de las fuerzas de seguridad y denunciaron demoras en la asistencia y el levantamiento de los cuerpos.

“¿Cuánto vale la vida? ¿La vida vale acaso 24 bultos, 457 kilos de coca? Una persecución fracasada porque se perdieron dos vidas, ¿o exitosa porque encontraron lo que querían?”, cuestionó en redes sociales una sobrina de Cancino.

“Desde que se produjo el accidente, en la tarde del sábado, hasta más de la 1 de la madrugada del domingo, sus cuerpos estuvieron tirados en el asfalto. Nadie nos decía nada. Tuvimos que gritar, hacer ruido para que al menos nos digan que ya venían los forenses de Tucumán. Teniendo a un ser querido tirado casi 12 horas en el asfalto, ellos posaban para las fotos”.

El comunicado del club de fútbol

Por su parte, el club Unión Calchaquí, donde jugaban las víctimas, despidió a sus jugadores con un emotivo mensaje.

“Nuestros jugadores no solo dejaron su marca en la cancha, sino también en el corazón de cada persona que compartió este camino con ellos. Su memoria vivirá por siempre en nuestra institución. Hasta siempre, queridos jugadores. Descansen en paz”, publicaron.