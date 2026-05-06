Tucumán: absuelven a Soto y Kaleñuk por falta de pruebas y el crimen de Paulina Lebbos quedó impune

A 20 años del asesinato de la estudiante de Comunicación Social, el expediente sigue marcado por irregularidades y sospechas de encubrimiento.

El crimen de Paulina Lebbos ocurrido en 2026 en Tucumán volvió a quedar impune tras el fallo del Tribunal de la Sala III, que este miércoles absolvió a César Soto por el beneficio de la duda. La decisión, adoptada por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, se suma a dos décadas de una investigación marcada por controversias y falta de definiciones.

Tras un debate oral de 14 jornadas, los magistrados consideraron que el plexo probatorio presentado por el Ministerio Público Fiscal , representado por Carlos Sale , no alcanzó el grado de certeza necesario para condenar a la ex pareja de Paulina a la pena de prisión perpetua.

Con esta decisión, el tribunal desestimó la tesis del fiscal, quien sostenía que Soto había estrangulado a la joven estudiante de Comunicación Social en su domicilio de calle Estados Unidos aquel 26 de febrero de 2006.

El veredicto que volvió a dejar impune el crimen de Paulina Lebbos

El veredicto también formalizó la absolución de Sergio Kaleñuk, hijo del ex secretario de la gobernación de José Alperovich, Alberto Kaleñuk, quien llegó al final del proceso sin una acusación en su contra. Durante la etapa de alegatos, el fiscal Sale había desistido de los cargos contra Kaleñuk por orfandad probatoria, admitiendo que no se logró acreditar su participación en las maniobras de descarte del cuerpo.

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De esta manera, el juicio concluye con los dos imputados en libertad, cerrando la puerta a la posibilidad de castigar a los presuntos autores materiales en este tramo de la causa, a pesar de los insistentes reclamos de nulidad presentados por Alberto Lebbos ante lo que calificó como un "acto de arbitrariedad" fiscal.

A lo largo del debate, la defensa de Soto, ejercida por Roque Araujo, logró sembrar dudas razonables sobre la instrucción del caso, calificando la investigación de "fábula" y denunciando que se pretendía condenar a un "chivo expiatorio" para evitar la prescripción.

La falta de pruebas directas

El defensor de Soto remarcó la falta de pruebas directas, como mensajes de texto o testigos que ubicaran a Paulina en la vivienda de Soto la noche de su desaparición, una debilidad que el Tribunal parece haber validado al dictar la sentencia absolutoria. La orfandad de evidencias físicas, producto de una investigación que nació viciada por el encubrimiento policial hace 20 años, terminó siendo el mejor aliado de la defensa.

La sensación es de una impunidad que parece definitiva, que no puede achacarse a los jueces de este caso que no advirtieron a lo largo de todo lo que duró el juicio pruebas suficientes como para condenar. Al no poder acreditarse la responsabilidad de Soto, y tras el retiro de cargos contra Kaleñuk, la justicia tucumana se queda sin respuestas sobre quién mató a Paulina Lebbos.

Crimen Paulina Lebbos. La desilusión de Alberto Lebbos, padre de Paulina, tras el veredicto de la Justicia.

La investigación por el crimen incluyó condenas previas a la cúpula policial del alperovichismo y al ex fiscal Carlos Albaca por encubrimiento no fue suficiente para llegar a la verdad real sobre el autor material. Este miércoles 6 de mayo, la muerte de Paulina Lebbos se encamina a quedar en la historia criminal de la provincia como un asesinato impune.