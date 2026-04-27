Escapaba con 240 kilos de cocaína y chocó contra un árbol: la sospecha que lo une a Neuquén

Los gendarmes quedaron sorprendidos al ver cómo llevaban la droga. El hombre dejó abandonada a su pareja embarazada en una ruta de Tucumán.

Este fin de semana efectivos de la patrulla "Trancas" del Escuadrón 55 de la Gendarmería de Tucumán , lograron retener a una camioneta que transportaba más de 200 kilos de cocaína. El operativo tuvo lugar en la Ruta Nacional N° 9, uno de los puntos más álgidos utilizados para el contrabando , ya que se encuentra cerca de la frontera.

En el kilómetro 1358 de esa ruta, a la altura del peaje de Molle Yaco, cerca del límite con Salta, efectivos de Gendarmería Nacional estaban apostados y esperaban la llegada de una Renault Duster, que poco antes había evadido un retén de la fuerza realizando un peligroso giro en U en plena calzada.

Vecinos de la zona, sorprendidos por la maniobra, registraron con sus celulares la huida. " Parecía una etapa de rally por cómo doblaba y la nube de polvo que levantaba", indicó una fuente vinculada a la investigación a un medio local.

Tras una breve persecución, el conductor la Duster perdió el control y terminó contra un árbol. Además, fuentes policiales precisaron que el hombre abandonó a su esposa embarazada de seis meses, junto con la droga y la camioneta, luego escapó.

Giraron en U para escapar de un control y chocaron contra un árbol

Dos personas detenidas y 240 kilos de cocaína secuestradas

La mujer detenida fue identificada como Alejandra Benavidez Acho, una ciudadana boliviana, y el vehículo en el que estaba a bordo junto a su marido, los gendarmes encontraron 240 kilos de cocaína ocultos en bolsas de arpillera.

Los ladrillos contaban con un logo impreso de la cara de Tony Montana, el emblemático personaje de la película Scarface, una marca que ya había aparecido en otros cargamentos secuestrados recientemente en el país.

Tras un amplio rastrillaje en la zona, el conductor fue capturado horas después, y fue identificado como Diego Villca Zárate, también de nacionalidad boliviana, quien se había ocultado durante toda la noche en los montes cercanos.

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Las sospechas sobre el tráfico de cocaína hacia Neuquén

Con la detención de ambos, los investigadores comenzaron la investigación para conocer los movimientos de este cargamento. Una de las sospechas es que la pareja fue contratada para transportar la droga, y al llegar a nuestro país, se subieron a la Duster inscripta en Jujuy, y supuestamente se dirigían hacia Neuquén.

"Estamos analizando la trazabilidad del viaje que podrían haber realizado hasta que fueron descubiertos", indicó uno de los investigadores en diálogo con La Gaceta.

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A los uniformados les llamó la atención la manera en la que transportaban la cocaína. Los ladrillos se encontraban distribuidos en bolsos y paquetes, cuando normalmente se encuentran ocultos en diversas partes del vehículo.

"Es muy poco probable que hayan elegido llevar semejante cantidad de cocaína hasta el sur del país de esa manera. Ya es anormal que hayan superado todos los controles que existen desde Jujuy hasta nuestra provincia", sostuvo una fuente de Gendarmería.

En el caso tomó intervención el juzgado federal N°1 de Tucumán, que dispuso convertir en detención la aprehensión de los sospechosos, que quedaron alojados en la seccional 1a. de San Miguel de Tucumán y en la Comisaría de la Mujer de la fuerza de seguridad de la provincia.

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El secuestro de estos 240 kilos de cocaína -valuados en unos U$S600.000 en la zona de frontera y en unos $1,2 millones en la provincia de Tucumán- fue el decomiso más importante que se realizó en lo que va del año en el norte argentino.

La semana pasada se había registrado el récord anterior, de 177 kilos en la localidad Colonia Santa Rosa, donde se descubrió que una organización alquilaba campos para utilizarlos como centro de acopio de sustancias. De ese lugar habían partido los 50 kilos de cocaína y 100 kilos de marihuana que eran transportados en un camión cargado con limones.