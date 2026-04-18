Gendarmería secuestró cocaína y detuvo a dos personas en un control sobre la Ruta 40

El operativo se suma al golpe realizado en Chos Malal en un fin de semana de fuertes acciones contra el narcotráfico en la provincia.

Durante las primeras horas del sábado, un operativo de Gendarmería Nacional detectó un vehículo que circulaba sobre la Ruta 40 portando una cantidad significativa de cocaína . El secuestro, que incluye la droga encontrada, celulares y dinero en efectivo, está valuado en millones de pesos.

Personal de la Sección Junín de los Andes, perteneciente al Escuadrón 33, realizaba tareas de control vehicular en el tramo cordillerano que une San Martín de los Andes con Junín de los Andes cuando interceptaron una camioneta y decidieron avanzar con la inspección de la misma.

Al revisar el interior del vehículo, los efectivos hallaron un primer envoltorio con cocaína . Luego, al requisar a uno de los ocupantes en presencia de testigos, encontraron un segundo paquete con la misma sustancia, confirmando que se trataba de un traslado de droga.

Cocaína, dinero y celulares

Además de la droga, los gendarmes procedieron al secuestro de una gran suma de dinero en efectivo que transportaban los ocupantes, varios teléfonos celulares y la propia camioneta. Todo lo incautado durante el procedimiento fue valuado en $25.301.000.

secuestro cocaina ruta 40 2 Gentileza Noticias de los Andes.

Los dos ocupantes del vehículo quedaron arrestados bajo la figura de infracción a la Ley de Estupefacientes y fueron puestos a disposición de la Justicia.

Secuestro de drogas récord en Chos Malal

En paralelo, en las últimas horas la provincia vivió el decomiso de estupefacientes más grande desde que tomó a su cargo la investigación del microtráfico. En un allanamiento realizado el viernes a la tarde en el barrio Centenario de Chos Malal, la Policía provincial incautó 34 kilos de marihuana en una vivienda donde funcionaba un invernadero clandestino para su cultivo. La sustancia está valuada en $680 millones y equivale a unas 68 mil dosis.

El operativo fue dispuesto por el Ministerio Público Fiscal y autorizado por un juez de garantías. Todo comenzó con una denuncia anónima recibida a través del código QR habilitado por la fiscalía para ese fin, que derivó en tareas de observación y vigilancia a cargo de la División Antinarcóticos de Chos Malal hasta confirmar lo que ocurría dentro de la vivienda.

droga chos malal (3)

"Este es otro duro golpe al microtráfico de drogas en la provincia; estamos trabajando en equipo, con la Policía provincial y con el Ministerio de Seguridad, y estamos teniendo resultados extraordinarios", afirmó el fiscal general José Gerez.

Gerez también destacó que la investigación comenzó gracias a la participación ciudadana en la lucha contra el microtráfico, ya que fue a través del Código QR del Ministerio Público Fiscal, el cual permite realizar denuncias de forma anónima y segura. La alerta mencionaba la presunta tenencia, cultivo y comercialización de drogas en el inmueble allanado.