El Deliberante aprobó los alivios fiscales para los frentistas de la Avenida Mosconi

A partir de un pedido de los comerciantes, la Municipalidad de Neuquén amplió el beneficio, que hoy alcanza al 90% de los comercios de ese sector. Los detalles.

Con la ordenanza ya aprobada por el Concejo Deliberante, la Municipalidad de Neuquén consolidó la asistencia económica directa para los comercios ubicados sobre la traza de la Avenida Mosconi. A partir de esta iniciativa, casi la totalidad de los comerciantes frentistas tendrán beneficios fiscales.

Según informaron desde el gobierno local, este instrumento legal amplía los beneficios impositivos, que ahora alcanzan ahora al 90% de los establecimientos radicados en los sectores intervenidos. La cobertura inicial que resguardaba al 70% de los contribuyentes de la zona.

La nueva normativa establece un esquema de descuentos escalonados y progresivos sobre la tasa de licencia comercial, estructurado en base a los ingresos anuales declarados por cada firma ante la administración pública municipal.

Cómo se calcula el descuento

De este modo, las empresas que registren una facturación anual que se ubique entre los 2.000 y 3.000 millones de pesos acceden a una rebaja neta del 35% en sus obligaciones.

Para el renglón de actividad que declare ingresos que oscilen entre los 3.000 y 6.000 millones de pesos, la quita se fija en un 20%.

funcionarios municipales se reunen con frentistas de Avenida Mosconi

Los locales con niveles de facturación situados entre los 6.000 y 1.0000 millones de pesos obtienen una reducción del 15%, mientras que el último tramo de asistencia contempla un descuento del 10% para aquellos contribuyentes con ingresos declarados de entre 10.000 y 15.000 millones de pesos anuales.

Estas nuevas categorías de deducción tributaria complementan el beneficio inicial implementado a comienzos de año, el cual otorgaba una exención total del 100% en la licencia comercial para todos aquellos frentistas de la avenida cuyos ingresos anuales no superaran el tope de los 2.000 millones de pesos.

Un pedido de los comerciantes

El esquema general de sostenimiento fiscal se mantendrá plenamente vigente hasta la finalización de los trabajos en la calzada, y servirá como un amortiguador económico frente a las variaciones del consumo y la reconfiguración temporal de los accesos viales en el sector.

La ampliación del universo de beneficiarios surgió como resultado directo de instancias de diálogo y mesas de trabajo técnico mantenidas entre las autoridades gubernamentales y representantes de la Asociación de Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (Acipan), junto a diversas cámaras empresariales y propietarios de inmuebles comerciales de la traza.

SFP Firman convenio Amplicaion Ruta 22 mosconi obras (19) Sebastián Fariña Petersen

En simultáneo con el alivio financiero, el Ejecutivo municipal mantiene un sistema de tutorías personalizadas donde los miembros del gabinete tienen asignadas cuadras específicas de la obra para mantener contacto diario con los comerciantes, relevar requerimientos logísticos de manera inmediata y asegurar la accesibilidad mediante el mantenimiento técnico de las colectoras del lado derecho de la arteria para el estacionamiento de clientes.

El secretario de Finanzas y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, destacó el impacto de la decisión al definirla como "una medida de alivio" y "de acompañamiento al sector privado, al pulmón económico de la ciudad que se encuentra sobre la traza de la avenida Mosconi en los tramos que se están interviniendo".

Mosconi asfalto (23) Claudio Espinoza

El funcionario municipal explicó además que la medida económica implica un esfuerzo presupuestario que se asume con recursos propios de la administración de la capital, producto de un superávit financiero y una administración transparente de los fondos públicos que abona la ciudadanía de manera regular.

La aplicación de los descuentos correspondientes al segundo semestre del año se verá reflejada de manera automática en las liquidaciones sin necesidad de que los comerciantes deban iniciar trámites de solicitud o gestiones administrativas especiales.

Las boletas del periodo, que incluirán el cálculo de la tasa adaptado al porcentaje de descuento que le corresponda a cada local según su declaración de ingresos, estarán disponibles para su visualización y descarga en la web municipal durante los primeros días de julio.

fernando schpoliansky muni

El vencimiento definitivo para el cumplimiento de dicha obligación fiscal quedó establecido para el día 29 de julio.

Una obra que revaloriza los terrenos

El titular de la cartera de finanzas analizó también la proyección urbanística y de desarrollo económico que adquirirá el sector una vez que culminen las tareas de infraestructura vial y la arteria quede completamente unificada. En relación a la posibilidad de ejecutar el plan de infraestructura, Schpoliansky remarcó que "tener las cuentas ordenadas te permite tener esa independencia económica, esa autonomía".

SFP Firman convenio Amplicaion Ruta 22 mosconi obras (28) Sebastián Fariña Petersen

La implementación de los alivios sobre la Avenida Mosconi se vincula directamente con la continuidad de políticas de promoción y fomento productivo que el municipio sostiene de forma regular, tales como el programa Habilitá Gratis, mediante el cual los nuevos comercios que abren sus puertas en la ciudad quedan eximidos del pago de las tasas de habilitación correspondientes y reciben una bonificación completa del 100% en el pago de la licencia comercial durante todo su primer año de actividad económica.

La primera etapa de la obra y el acompañamiento impositivo asociado a su ejecución se despliegan en el trayecto que une el puente carretero con la calle Gatica.

El secretario de finanzas ratificó la continuidad del beneficio y adelantó que "luego, cuando continúe la obra más allá de Gatica hacia el oeste de la ciudad de Neuquén, se va a iniciar, digamos, el alivio fiscal, el beneficio fiscal para los frentistas comerciantes de aquel tramo".