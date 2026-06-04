Obra de Avenida Mosconi: cómo seguir el tránsito en tiempo real para agilizar la circulación

A través de una app, la Municipalidad administra y actualiza de manera constante el estado de las calles, desvíos y habilitaciones con un monitoreo estricto en tiempo real.

La Municipalidad de Neuquén desplegó un fuerte operativo de control y ordenamiento vial en los sectores vinculados al desarrollo de la obra de la Avenida Mosconi . Además se incorporó tecnología para mejorar la circulación vehicular con un monitoreo minuto a minuto.

A través de una articulación estratégica entre diversas áreas operativas y la validación como usuario asociado en la aplicación Waze , el municipio administra y actualiza de manera constante el estado de las calles, desvíos y habilitaciones con un monitoreo estricto en tiempo real.

La intervención integral contempla la presencia física permanente de personal de tránsito y una coordinación técnica minuciosa para dar fluidez a los corredores más transitados de la capital neuquina.

El dispositivo especial de seguridad vial responde de manera directa a la complejidad y magnitud de las tareas de infraestructura que se ejecutan en este corredor neurálgico.

Con un flujo vehicular intenso y concentrado en bandas horarias específicas, la presencia de los equipos municipales busca neutralizar las complicaciones derivadas de las interrupciones necesarias para el avance físico de los trabajos.

Las colectoras y los cruces que conectan el tránsito de norte a sur y de sur a norte reciben una atención prioritaria para asegurar vías de escape rápidas y alternativas seguras para los conductores.

baggio

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, puntualizó las acciones en el territorio al señalar que "uno de los aspectos importantes de la obra de la Gran Avenida es la gestión del tránsito, es decir, administrar un flujo vehicular muy intenso y además segmentado en distintos horarios, con picos de circulación verdaderamente altos entre las 7 y las 8 de la mañana y las 3 y las 6 de la tarde aproximadamente".

Para sostener la efectividad de estas medidas, el municipio dispuso un despliegue continuo de operarios técnicos que resuelven los imprevistos en la red semaforizada provocados por la propia dinámica de la construcción.

"Sobre este punto alguno de los aspectos destacados que llevamos adelante tienen que ver con primero la presencia de inspectores en los 14 cruces con mayor carga vehicular, después, por supuesto, el control permanente de la coordinación de semáforos”, indicó.

Baggio señaló que “hay tres equipos en la calle las 24 horas, sincronizando, volviendo a conectar, reconectar, porque hay situaciones que tienen que ver con la obra, con interrupciones, cortes necesarios de energía y demás que, de alguna manera, complican la circulación y por eso hay que estar ahí presentes”.

Mosconi asfalto (19) Claudio Espinoza

Cómo es el monitoreo en tiempo real y qué pasa con las infracciones

La gran innovación del operativo radica en la digitalización y actualización de las novedades viales a través de un canal oficial validado, lo que optimiza la navegación digital de los usuarios y supera la precisión de los mapas tradicionales.

Esta herramienta permite modificar la cartografía virtual de manera instantánea para advertir sobre desvíos temporales. Con respecto al uso de Waze, el subsecretario remarcó que "el municipio se ha validado como usuario asociado y puede editar el mapa".

La carga de datos en esta plataforma digital no responde a esquemas rígidos o programados con días de antelación, sino que se nutre del reporte constante de los propios agentes e inspectores que recorren las calles.

Toda la información recabada por el personal de semáforos, infraestructura y las empresas contratistas se centraliza para garantizar una actualización inmediata y certera.

obra mosconi transito

Baggio enfatizó que "eso se hace en tiempo real, minuto a minuto. ¿Por qué? Porque están los inspectores de tránsito como agentes de información, las empresas de la obra como agentes de información, los compañeros que están en el área de semáforos como agentes de información, todos los que están en el área de infraestructura controlando la obra como agentes de información. Todo eso se baja a un centro de monitoreo y a partir de ahí va obviamente a cargarse en esa aplicación”.

De manera complementaria a la asistencia tecnológica, el cuerpo de inspectores mantiene una vigilancia rigurosa respecto al cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, labrando actas de infracción de oficio ante maniobras temerarias o prohibidas que pongan en riesgo la seguridad de los operarios y peatones en el sector.

Al respecto, el subsecretario advirtió que en los casos este complejos “se toma la patente, el inspector con su pericia la memoriza rápidamente y se hace una multa de oficio. Se hacen contravenciones de oficio. El inspector no puede dejar en ese momento de controlar el tránsito o ayudar a la circulación vehicular y ponerse a hacer una contravención. Pero memorizan la patente, tienen mucha experiencia en esto y mucho dinamismo y se hace una contravención de oficio, obviamente, sobre el valor de verdad que tiene la palabra de un inspector, que es un funcionario público".