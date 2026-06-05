Quiniela La Neuquina hoy: resultados de La Previa, el Primero y la Matutina del viernes 5 de junio, sorteo por sorteo

Todos los números ganadores de la quiniela La Neuquina de esta jornada. Los resultados de los principales sorteos, actualizados en vivo.

La quiniela La Neuquina arrancó este viernes con una curiosidad que no pasa todos los días: La Cama encabezó tanto la Previa como la Primera, repitiendo cabeza en dos sorteos consecutivos.

El 04 se convirtió en el número del día hasta el mediodía, antes de que El Miedo tomara la posta en la Matutina de la tarde.

La Neuquina Previa | El 04 abre el viernes con La Cama

El 3604 encabezó el sorteo número 31674 de la Previa de La Neuquina este viernes 5 de junio de 2026. El 04, conocido en la tabla de la quiniela como "La Cama", arrancó la jornada invitando a quedarse bajo las cobijas — aunque los apostadores que lo tenían jugado se levantaron más que contentos.

Lo siguieron el 0559 en segundo lugar y el 1317 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 3328 en cuarto puesto y el 8268 en quinto.

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La Neuquina Primera | El 04 vuelve a aparecer al mediodía con La Cama

El 7004 encabezó el sorteo número 31675 de la Primera de La Neuquina este viernes 5 de junio de 2026. El 04, conocido en la tabla de la quiniela como "La Cama", protagonizó una rareza del día al repetirse en el primer puesto por segunda vez consecutiva — la misma cabeza que abrió la Previa de la mañana volvió a imponerse al mediodía.

Lo siguieron el 7072 en segundo lugar y el 0653 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 5155 en cuarto puesto y el 1621 en quinto.

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La Neuquina Matutina | El 90 llega a la tarde con El Miedo

El 0290 encabezó el sorteo número 31676 de la Matutina de La Neuquina este viernes 5 de junio de 2026. El 90, conocido en la tabla de la quiniela como "El Miedo", se presentó en la tarde patagónica sin avisar — aunque los que lo tenían jugado lo esperaban con los brazos abiertos.

Lo siguieron el 7714 en segundo lugar y el 6838 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 5639 en cuarto puesto y el 3867 en quinto.

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Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable.

También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.