En Buenos Aires, Gaido participó del foro internacional CONECTA IA junto a líderes de todo el país

El intendente destacó que Neuquén “viene construyendo desde hace tiempo un ecosistema de innovación pública basado en inteligencia artificial”.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , participó esta mañana del foro internacional CONECTA IA, que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires. La cita fue en el Auditorio Torre Banco Macro donde compartió experiencias con líderes de gobiernos locales de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay junto a emprendedores GovTech y especialistas en innovación pública.

La jornada, que estuvo organizada por RIL (Red de Innovación Local) y BID Lab, reunió más de 200 participantes entre funcionarios municipales, startups, referentes académicos y organismos públicos.

Uno de los momentos centrales del programa fue el panel titulado “Liderazgo político para implementar IA en gobiernos locales", donde Gaido tomó la palabra junto a los intendentes fundadores de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial de Argentina (CIIAR): Daniel Passerini (Córdoba), Pablo Javkin (Rosario), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

Gaido en Conecta IA

En ese espacio, al intendente neuquino le correspondió responder una pregunta clave para cualquier gobierno que quiera avanzar en esta agenda: ¿Cómo se logra que la IA sea una prioridad de todo el gabinete y no solo del área de tecnología?.

“Esta es una pregunta que, en el caso de Neuquén, ya tiene respuesta en marcha”, afirmó Gaido quien contó que la ciudad “viene construyendo desde hace tiempo un ecosistema de innovación pública basado en inteligencia artificial”.

En ese marco, enumeró varias apuestas que hizo la gestión para incorporar la inteligencia artificial en beneficio del ciudadano.

Por un lado nombró a “Capi”, un chatbot con inteligencia artificial integrado a la plataforma digital Muni Express, que permite a los vecinos resolver más de 80 trámites mediante lenguaje natural. "Es un logro muy importante porque cuando hablamos de que somos una ciudad moderna, venimos a recordar y reforzar ese concepto. CAPI hoy ya presenta soluciones claras y concretas a la ciudadanía".

Gaido en Conecta IA

Por otro lado, habló que la capital neuquina ya está en proceso para implementar semáforos adaptativos con inteligencia artificial que permitirán modificar tiempos de espera y ondas verdes en tiempo real según el flujo vehicular.

El objetivo es descomprimir el tránsito desde la periferia hacia el centro en una ciudad que recibe a diario 120.000 ingresos desde localidades vecinas “junto a las obras de infraestructura estamos logrando el objetivo de tener la “Ciudad de los 15 minutos", donde los vecinos vayan a donde vayan puedan hacerlo en poco tiempo de desplazamiento”.

"Estos proyectos refuerzan nuestro compromiso con la innovación y nos posicionan como una ciudad que apuesta por la tecnología para resolver los desafíos urbanos", sintetizó la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quien acompañó al intendente y que se sumó a la mesa de debate.

Este encuentro de CONECTA IA se definió como una instancia de trabajo intensiva, donde los intendentes y funcionarios se centraron en conectar desafíos reales de las ciudades con soluciones tecnológicas listas para implementarse, generando oportunidades de colaboración en áreas como seguridad, movilidad, salud, atención ciudadana y sostenibilidad urbana.