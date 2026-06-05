Descorchados en la Patagonia: el prestigioso crítico Patricio Tapia elogió el Pinot Noir local

El escritor y periodista chileno Patricio Tapia , una de las referencias más influyentes del mundo del vino en Sudamérica, está recorriendo esta semana las bodegas de la Patagonia para evaluar sus vinos y preparar la próxima edición de Descorchados , la guía anual que publica desde 1999 y que cubre Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Bolivia. Neuquén y Río Negro son su destino de este año, y las primeras impresiones son elogiosas.

Tapia visita Argentina cada año como primer destino de su gira sudamericana. La decisión de concentrarse esta temporada en la Patagonia respondió a una mejora que viene observando en las degustaciones de los últimos dos o tres años, "sobre todo en el Pinot Noir y en el Chardonnay ".

Su última visita a la región había sido antes de la pandemia, y el contraste con lo que encontró ahora lo sorprendió favorablemente: "Existe una nueva mirada a la vitivinicultura , sobre todo al tipo de vino que se quiere obtener", dijo el especialista en el streaming de LU5 tras tres días de recorrida por viñedos y bodegas locales.

Patricio Tapia Escritor Descorchados (1)

El eje de esa transformación, para Tapia, es el abandono de una tendencia que durante años dominó la industria global: la de los vinos súper concentrados en los que el cuerpo era sinónimo de calidad. "Ya pasó esa época", afirmó, y señaló que esa lógica llegó también a esta zona, aunque con ritmos y lógicas propias.

Patricio Tapia y el Pinot Noir patagónico

El juicio más relevante de Tapia para la región fue sobre la variedad que más ha crecido en Neuquén y Río Negro en la última década. "No estoy diciendo que Río Negro o Neuquén sean la cuna del Pinot Noir en Sudamérica, pero es uno de los lugares donde yo he visto que más se ha avanzado en descubrir y profundizar en las sutilezas de la variedad", afirmó el escritor chileno.

El diagnóstico viene acompañado de una explicación técnica accesible. Tapia señaló que durante muchos años el Pinot Noir local se elaboraba con el mismo protocolo que el Malbec: mucha extracción, mucho color, mucho cuerpo. El resultado era un vino que traicionaba la esencia de la variedad. "El Pinot Noir no tiene nada que ver con el Malbec, ni en color, ni en estructura de tanino, ni en cuerpo, ni en sabores y aromas. Hoy se ha entendido que el Pinot Noir es una variedad que requiere mayor sutileza, porque si no se embrutece", sintetizó.

Patricio Tapia Escritor Descorchados (4)

Como ejemplo de lo que más valora en una bodega, Tapia recordó a una familia de Río Negro con seis generaciones en la vitivinicultura, un viñedo de apenas dos hectáreas dedicado exclusivamente al Pinot Noir y una producción artesanal de 500 botellas anuales. Ese tipo de historia es, para él, la mejor manera de presentar un vino. "Cuando tú vas a contarle de ese vino a un amigo, le decís: mirá, esta familia tiene cinco generaciones, tienen apenas dos hectáreas, hacen 500 botellas. En cambio, cuando vas a contar que este vino huele a hojas mojadas después de la lluvia, tu amigo no va a entender nada", graficó.

El recuerdo de la primera visita y el desafío de escribir sobre vinos

Tapia también recordó su primera visita a la Patagonia, a comienzos de los años 2000. Llegó "sin prejuicios ni preconceptos, como al Far West", y fue acompañado por Alcides Llorente, funcionario del INTA Alto Valle que lo guió por los viñedos de la zona. "Fue un viaje alucinante", recordó Tapia, quien describió a Llorente —ya fallecido— como "una persona a la que la viticultura de la Patagonia le debe mucho". En esa primera recorrida llegó a ver viñedos antiquísimos de variedades que ni el propio técnico del INTA reconocía todavía.

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Sobre su filosofía como escritor de vinos, Tapia tiene un principio que repite como mantra: "No ofender al que sabe, pero tampoco ofender al que no sabe". Y sobre lo que más lo emociona en una bodega, la respuesta fue directa: el compromiso y la pasión del productor.

"Lo más lindo que uno puede encontrar como escritor de vinos es el compromiso y a veces la pasión que el productor tiene por su trabajo, sobre todo en aquellos productores que no confunden artesanía con arte, y que saben que hacer vinos es artesanía, no es arte, y lo toman como tal", dijo. Cuando eso sucede, afirmó, "en el mejor de los casos, a mí me detona cosas, inmediatamente".

La guía Descorchados se publica cada año en tres idiomas y se presenta en seis ciudades de Sudamérica. Argentina es siempre la primera parada de Tapia, y la Patagonia —con sus condiciones climáticas extremas, sus suelos volcánicos y sus productores cada vez más comprometidos con la identidad del terruño— parece consolidarse como uno de los capítulos más atendidos de la próxima edición.