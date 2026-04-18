Golpe récord y secuestro de drogas valuada en casi $700 millones

Se hallaron varios kilos de la sustancia ya procesada y también más de 40 plantas en un invernadero.

En las últimas horas se produjo en Chos Malal el secuestro de droga más grande desde que la provincia de Neuquén se hizo cargo de investigar el microtráfico . Se secuestraron 34 kilos de marihuana en una vivienda donde funcionaba un invernadero para el cultivo. El valor de la sustancia a valores de menudeo, está estimado en $680 millones y equivale a 68 mil dosis.

El hallazgo fue resultado de un allanamiento concretado el viernes a la tarde en el barrio Centenario de la localidad del norte neuquino, requerido por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y realizado por personal de la Policía provincial, tras la autorización de un juez de garantías.

La investigación que permitió llegar al invernadero se inició a partir de una denuncia anónima que fue ingresada a través del Código QR para dicho fin difundido por el Ministerio Público Fiscal. El análisis de esa denuncia derivó en diversas medidas dispuestas por la fiscalía local y realizadas por la División Antinarcóticos de Chos Malal de la fuerza, como tareas de observación en la casa señalada.

Fiscalía de Chos Malal -

Detalles del operativo

El fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de la Policía neuquina, Tomás Díaz Pérez, llegaron hasta la ciudad y brindaron una conferencia de prensa conjunta durante este sábado por la mañana para informar los resultados del exitoso operativo.

"Este es otro duro golpe al microtráfico de drogas en la provincia; estamos trabajando en equipo, con la Policía provincial y con el Ministerio de Seguridad, y estamos teniendo resultados extraordinarios", afirmó Gerez.

El fiscal general de la provincia informó que el secuestro total consistió en 22.079 gramos de cannabis sativa; y 44 plantas de cannabis sativa, con un peso de hojas y cogollos de 59.960 gramos, que procesados para la venta equivalen a 12.000 gramos aproximadamente.

Durante la conferencia con los medios locales, Gerez también destacó que la investigación comenzó gracias a la participación ciudadana en la lucha contra el microtráfico, ya que fue a través del Código QR del Ministerio Público Fiscal, el cual permite realizar denuncias de forma anónima y segura. La alerta mencionaba la presunta tenencia, cultivo y comercialización de estupefacientes en el inmueble allanado.

Se acusará al propietario del lugar

Además de la droga, en la vivienda se secuestraron alrededor de $1,5 millones en efectivo; una máquina contadora de dinero; semillas naturales y sintéticas; una balanza; sistemas de invernaderos portátiles; iluminación LED; y un extractor de aire.

También fueron secuestrados tres vehículos: dos camionetas Toyota Hilux y un automóvil Chevrolet Corsa.

En el patio trasero de la vivienda se encontró la estructura del invernadero, en cuyo interior estaban las plantas y los elementos para el cultivo.

Por último, un hombre -propietario del lugar- quedó detenido por orden del fiscal del caso, Víctor Salgado. En el transcurso de las próximas 48 horas, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitará la audiencia de formulación de cargos.

El ministro Nicolini remarcó que "esto es una demostración clara de que la política de desfederalización impulsada por el gobernador Figueroa puso a Neuquén a la vanguardia en esta lucha", y destacó "el trabajo en conjunto que se está haciendo, con la Policía provincial y con el Ministerio Público Fiscal".

conferencia de prensa droga chos malal

Además, el funcionario provincial remarcó que "a esta lucha se han sumado los municipios de toda la provincia", y valoró la participación ciudadana mediante el uso de las denuncias anónimas.

Por su parte, el jefe de la Policía, sostuvo que "acá hay un antes y un después, marcado por la desfederalización de las investigaciones por microtráfico". Valoró el trabajo del personal policial y agradeció al fiscal general y a todos los y las fiscales "por el respaldo que estamos recibiendo en esta lucha en toda la provincia".

En tanto, el intendente de la ciudad, Nicolás Albarracín, indicó que "la sociedad debe creer en que la Justicia está haciendo todo lo posible", enfatizó que "todos tenemos que poner manos a la obra" y agradeció el trabajo conjunto realizado ante el hallazgo del viernes.

De la conferencia de prensa también participaron el fiscal jefe Fernando Fuentes, responsable de supervisar el funcionamiento del MPF en la región Alto Neuquén, el fiscal del caso Víctor Salgado y la fiscal del caso Natalia Rivera.