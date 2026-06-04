Plottier sin servicios: los trabajadores están de paro por incumplimientos con el pago del aumento salarial

Lo había acordado el ex intendente Luis Bertolini con los gremios. Este jueves los reclamos llegaron al Concejo Deliberante donde suspendieron la sesión.

Este jueves el paro de actividades lanzado por los cuatro gremios que representan a los empleados municipales de Plottier continúa activo por el incumplimiento de acuerdos salariales firmados durante la gestión del ex intendente Luis Bertolini. La medida de fuerza afecta todos los servicios esenciales de la ciudad, incluida la recolección de residuos, y derivó en una protesta dentro del Concejo Deliberante que obligó a suspender la sesión prevista para esta mañana.

Desde las 11 de ayer empleados nucleados en distintos gremios municipales mantienen una asamblea permanente y paro de actividades en reclamo del cumplimiento de un acta acuerdo firmada el pasado 30 de marzo en una mesa técnica con el Ejecutivo municipal.

La secretaria general del Sindicato de Empleados Municipales de Plottier (SEMP), Gabriela San Martín, aseguró a LM Neuquén que hasta el momento no hubo una respuesta concreta de parte de la intendenta Malena Resa y que continúan esperando una convocatoria formal al diálogo.

paro plottier

“La situación de hoy es la misma que ayer. Estamos en el palacio municipal esperando que nos convoquen a dialogar. Intentamos hablar con la intendenta, pero no quiso. Se fue y hace un rato nos llamó Luis Callejas, el mediador con el Ejecutivo, y nos dijo que estaban trabajando en una propuesta y que nos van a convocar en el transcurso del día”, explicó.

Según detalló la dirigente sindical, el conflicto se originó por el incumplimiento de distintos puntos acordados con la gestión anterior. Entre ellos, mencionó el incremento del 0,5% en el adicional por antigüedad y la entrega de indumentaria para distintos sectores municipales.

“El título se liquidó el mes pasado, pero para este mes además teníamos un acuerdo del incremento del 0,5 en antigüedad que no se cumplió. Asimismo, de esa acta que habíamos acordado, la entrega de ropa en algunos sectores tampoco se concretó”, indicó.

Sin servicios

San Martín señaló que el impacto económico del incumplimiento varía según la antigüedad de cada trabajador, aunque ejemplificó que un empleado con 20 años de servicio deja de percibir alrededor de 100 mil pesos.

“En promedio se estaba hablando de unos 72 millones de pesos para cumplir con el acuerdo”, sostuvo la gremialista.

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La protesta se trasladó durante la mañana al Concejo Deliberante, donde los trabajadores irrumpieron mientras estaba por comenzar la sesión ordinaria. El ingreso de los manifestantes, acompañados por bombos y cánticos, derivó en un cuarto intermedio y luego en la suspensión total de la sesión.

“Fuimos al Concejo, estaba por empezar la sesión y se les explicó los motivos a los concejales. Tenemos muchos concejales que son empleados municipales y conocen la realidad que estamos atravesando”, afirmó la sindicalista.

Del reclamo participaron representantes de cuatro sindicatos municipales que integran el frente gremial. Los trabajadores ingresaron al recinto acompañados por el sonido de bombos y exigieron la intervención de los concejales en el conflicto.

“Entramos con el cuerpo de comisión de los cuatro sindicatos que estamos en la medida. Ellos decidieron tomar un cuarto intermedio y cuando salieron propusieron levantar la sesión y comunicarse con la intendenta”, relató San Martín.

plottier

Mientras tanto, los servicios municipales continúan paralizados. Desde el gremio confirmaron que no hay recolección de residuos y que todas las áreas se encuentran afectadas por la medida de fuerza.

“Los servicios de Plottier se encuentran afectados por esta situación. El incumplimiento abarca a todos los sectores y están suspendidos los servicios”, remarcaron.

Pese a la tensión creciente entre los trabajadores y el Ejecutivo, desde el sindicato aseguraron que todavía esperan una salida negociada y mantienen abiertos los canales de comunicación.

“Quiero dejar en claro que nosotros tenemos el teléfono abierto y esperamos la comunicación de Callejas para mantener el diálogo fluido”, concluyó la dirigente gremial.

El conflicto ocurre en medio de un delicado escenario político en Plottier, atravesado por la reciente renuncia de Bertolini y la asunción de Malena Resa al frente del municipio hace apenas un mes.