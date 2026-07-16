Quién era el joven soldado que falleció a orillas del río Curruhué en Junín de los Andes

Tenía 19 años y fue hallado este jueves a un kilómetro del casco urbano de esa localidad cordillerana. Lo que se sabe.

El lamentable hecho por el que perdió la vida un joven causó conmoción no sólo en Junín de los Andes sino también en la Comunidad Linares de donde era oriundo. Según información a la que accedió LM Neuquén, se trataba de un soldado voluntario de 19 años que estaba desaparecido desde el miércoles y que fue hallado muerto este jueves a orillas del río Curruhué.

La Policía montó un operativo de búsqueda y durante esta mañana habría sido hallado en un rastrillaje cerca del puente del río Curruhué, distante a un kilómetro del casco urbano de Junín de los Andes, en dirección a la localidad de San Martín de los Andes.

El personal se desplegó en la zona del puente, cercano a la localidad, donde una vez hallado sin vida el joven, dieron intervención al personal de la División Criminalística Lago del Sur, que se encargó de llevar adelante las pericias para , primero, establecer la identidad de la víctima, y luego conocer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

Rodolfo Ramírez

El joven perteneciente a las fuerzas fue identificado como Yamil Octavio Antileo de la comunidad mapuche que está distante a unos 60 kilómetros de Junín.

Desde la Policía de la Provincia mantuvieron total hermetismo sobre las causas que habrían derivado en la muerte del joven.

De forma extraoficial, en la localidad se indicaba que el joven se habría quitado la vida. La justicia intervendrá en la causa para esclarecer el motivo del deceso.

En San Martín de los Andes hallaron a un hombre muerto dentro de una camioneta

A pocos kilómetros, en la localidad vecina de San Martín de los Andes se halló también este jueves a un hombre muerto dentro de una camioneta estacionada. La víctima era un hombre de 67 años, cuyo cuerpo permanecía adentro de su camioneta utilitaria estacionada en el casco céntrico de esa ciudad. Había sido hallado muerto a unas 36 horas de su fallecimiento. El hecho generó conmoción en la zona, donde se montó un importante operativo policial.

San Martín A Diario

Según dio a conocer el medio local San Martín a Diario, el hallazgo se produjo a raíz de un fuerte olor proveniente del vehículo, advertido por un vecino, quien dio aviso a la Policía y señaló que la camioneta llevaba allí al menos dos días estacionada.

Luego, el Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó a LM Neuquén que el fallecimiento se produjo al menos 36 horas antes del hallazgo, ocurrido el miércoles por la mañana. De acuerdo al informe preliminar que recibió el fiscal jefe Gastón Ávila, el hombre falleció por causas naturales. Fue identificado como Gustavo Fuentes e informaron que nació en 1959.

El mismo medio local dio a conocer que junto al hombre se encontraba un perro, que permanecía dentro del vehículo y que, tras la intervención policial, quedó a resguardo de la Municipalidad.