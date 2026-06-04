Alerta Nati: buscan a dos adolescentes desaparecidos en Neuquén

Ambos jóvenes tienen domicilio en la capital neuquina. El operativo está a cargo de la Comisaría 17.

La Policía de la provincia de Neuquén emitió una nueva Alerta Nati solicitando la colaboración de los vecinos y vecinas para dar con el paradero de dos varones menores de edad.

Los adolescentes tienen domicilio en la capital neuquina. Las denuncias fueron realizadas en la Comisaría 17 del barrio La Sirena.

Por un lado, las fuerzas de seguridad buscan a Tobías Valentín Maldonado , de 16 años de edad. El mismo posee contextura física delgada y una altura de 1,67 metros. Además, en la descripción se informó que es de tez morena, ojos marrones y cabello corto oscuro.

Al momento de su desaparición vestía gorra roja, pulóver negro, chaleco negro, pantalón gris y zapatillas negras.

Las autoridades solicitan que ante cualquier información, la población se comunique con los organismos intervinientes, la Fiscalía de Homicidios y la Comisaría 17 al número de teléfono (299) 4430098.

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En paralelo, se activó la búsqueda de Brian Exequiel Altamirano, de 16 años de edad. Al referirse a las características físicas, los efectivos detallaron que tiene contextura delgada y una altura de 1,67 metros.

Asimismo, describieron que posee tez trigueña, ojos marrones y cabello corto oscuro.

Al momento de su ausencia vestía una campera roja con celeste, gorra negra, pantalón negro y zapatillas grises.

Desde la Policía informaron que, al igual que la otra búsqueda, los organismos intervinientes son la Fiscalía de Homicidios y la Comisaría 17.

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Qué es la Alerta Nati

Alerta Nati es una ley vinculada con la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994 en Neuquén. Luego de esto, se creó la normativa.

La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.