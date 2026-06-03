Vecinos llamaron a la Policía por personas en actitud sospechosa y terminaron dándoles comida

Los vecinos retuvieron a los dos jóvenes y llamaron a la Policía. Un comisario se refirió a la situación.

Un hecho bastante particular sucedió en la noche del martes 02 en un sector del Barrio Sarmiento de Centenario . Vecinos de la calle Nicaragua, a pocos metros de Estados Unidos, pedían de manera desesperada presencia policial por dos personas en actitud sospechosa y con aparentes intenciones de robo , esto también fue advertido en grupos de WhatsApp de comerciantes.

Pasadas las 23 un móvil con efectivos de la comisaría N°52 llegó al lugar y entrevistó a alguno de ellos los cuales refirieron haber retenido a dos jóvenes que merodeaban los domicilios. Estos fueron identificados y no tenían pedido de captura o elementos sustraídos, se supo que uno de ellos, de 29 años, se encuentra en situación de calle .

Otro de los jóvenes, de 23 años, fue reconocido por una vecina del lugar quien refirió que lo había ayudado en más de una oportunidad. Allí algunos de los presentes les dieron alimentos a ambos y estos después se retiraron hacia otro sector del barrio.

Sobre este hecho, el comisario César Deoseffe, sostuvo en diálogo con Centenario Digital que: "A veces nos pasa esa situación, nos llaman, pero les ofrecen comida o les dan cosas y la gente vuelve. Les decimos que nosotros estamos tratando de evitar esas situaciones que traten de no fomentar. Yo se que tienen intenciones buenas de ayudar, pero no es la forma, esta gente es joven y tendría que dedicarse a otra cosa".

Policía Centenario

En ese sentido dijo que: “Hoy están abiertos los hospitales y programas para tratar temas de adicciones para salir de esa situación. Algunos, no todos, ayudan a que sigan con esa práctica de pedir y no van a salir más de esas situaciones. Un gran porcentaje tiene antecedentes policiales hay gente nueva que ha venido y la hemos notificado para que se vuelvan a sus provincias”.

Los números que, en Neuquén capital, contradicen la creencia

Un censo de personas en situación de calle que realizó Red Solidaria en Neuquén capital a finales de marzo revela que la gran mayoría de las personas en situación de calle son oriundas de la ciudad.

Los datos arrojan que un 564 de las 671 personas contactadas son de la provincia, es decir, un 84%. El otro 16% corresponde a personas que son de fuera de Neuquén.

"Nuestro censo tira por tierra esa creencia de que tantos vienen de afuera", dijo Lezcano.

persona en situación de calle genérica(2) Crece el número de personas en situación de calle.

Los números del parador nocturno que funcionó durante dos meses del año pasado parecen ir en la misma línea que el censo de red solidaria: entre los asistidos habían 74% de personas oriundas de la provincia de Neuquén.

Un número constantemente en alza

En cuanto a la evolución de la cantidad de personas en situación de calle, el voluntario de red solidaria, Rubén Lezcano, aportó gráficos a LM Neuquén que dilucidan el aumento sostenido de la cantidad de personas en situación de calle. En el 2024 la dirección de Vulnerabilidad de la Provincia censó 178 personas, el municipio 98 y Red Solidaria más de 200.

En el 2025, el municipio contó nuevamente 178 Personas, Red Solidaria más de 400 y la Provincia, mediante la implementación del "parador nocturno" en la Ciudad Deportiva, arrojó 551 personas que se alojaron.

Este año, la provincia aún no hecho un relevamiento. Mientras tanto, la municipalidad censó 264 personas en el mes de febrero. "El municipio cuenta a gente que duerme en la calle y excluye las otras categorías que tenemos nosotros. Igualmente, el numero que tienen ellos debe estar muy cerca de ser el doble, en la realidad", dijo.