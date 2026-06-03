La Policía neuquina desbarató búnkeres de venta de droga en Añelo y Rincón de los Sauces. Las denuncias vecinales fueron clave.

Golpe al narcomenudeo en Vaca Muerta: secuestro de droga en Añelo y Rincón de los Sauces

Un importante avance contra la venta de droga al menudeo se concretó en la región de Vaca Muerta , donde dos investigaciones permitieron desarmar puntos de comercialización que eran seguidos por la Justicia y la Policía. Los operativos dejaron como resultado el secuestro de estupefacientes, armas, dinero y otros elementos que serán clave para profundizar las causas.

Los allanamientos se realizaron en viviendas de Añelo y Rincón de los Sauces , dos localidades atravesadas por el intenso movimiento de la actividad petrolera. Las medidas se concretaron el 8 de mayo y el 2 de junio, y permitieron sacar de circulación más de 11,5 kilos de droga, además de armas de fuego, municiones y una importante suma de dinero en efectivo.

En los procedimientos se secuestraron más de 10,2 kilos de cannabis sativa y 1,306 kilos de clorhidrato de cocaína. También fueron incautadas cinco armas de fuego, 154 municiones, tres vehículos, nueve teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, un dispositivo de cobro electrónico y más de 4,2 millones de pesos.

La presentación de los resultados se realizó este miércoles en la Jefatura de Policía de Neuquén. La conferencia estuvo encabezada por el fiscal general José Gerez, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de Policía de la provincia, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez.

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También participaron integrantes del Consejo Asesor Superior, personal de la Dirección Antinarcóticos Neuquén y la fiscal del caso Eugenia Titanti, quien está a cargo de la unidad fiscal de la región Vaca Muerta.

Según se informó, las investigaciones apuntaban a puntos de venta minorista de estupefacientes en una zona de fuerte crecimiento y circulación permanente. En ese contexto, los operativos permitieron reunir evidencia para avanzar sobre cómo funcionaban esos lugares y quiénes podrían estar vinculados.

Además de la droga, las armas y el dinero, durante las medidas se hallaron elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes y documentación con registros de movimientos económicos. Ese material será analizado para intentar reconstruir la actividad investigada y determinar si hay más personas involucradas.

Un sistema de cultivo indoor y elementos para peritar

Entre los objetos secuestrados, los investigadores encontraron un sistema de cultivo indoor para cannabis, semillas y plantines de la misma especie. También se incautaron soportes informáticos que serán sometidos a peritajes.

Los teléfonos celulares y la documentación secuestrada tendrán un rol central en la continuidad de las causas. A partir de ese análisis, la fiscalía buscará determinar posibles contactos, movimientos de dinero, comunicaciones y vínculos relacionados con la venta de droga al menudeo.

Por el momento, cuatro personas quedaron alcanzadas por las actuaciones judiciales y dos de ellas fueron detenidas. La investigación continuará con el análisis de todo el material reunido en los allanamientos.

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El rol de las denuncias vecinales

Durante la conferencia, el fiscal general José Gerez destacó el trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad y la Policía provincial. También remarcó la importancia de la participación de vecinos y vecinas en las investigaciones por microtráfico.

“Los vecinos son nuestros principales aliados en la lucha contra el microtráfico”, sostuvo Gerez, al referirse a las denuncias que permiten detectar puntos de venta e iniciar investigaciones.

El fiscal general explicó que el plan provincial se apoya en herramientas de denuncia anónima, segura y confiable. Ese mecanismo permite que la comunidad aporte información sin exponerse y ayuda a orientar las tareas de investigación en los barrios.

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Refuerzo de los controles en Vaca Muerta

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, aseguró que el Gobierno provincial, la Policía y el Ministerio Público Fiscal trabajan de manera permanente para retirar droga de circulación. Señaló que se realizan allanamientos, secuestros y detenciones todos los días, aunque no siempre con resultados de esta magnitud.

Por su parte, el jefe de Policía, Carlos Tomás Díaz Pérez, indicó que desde la implementación de la Ley N° 3.488 se reforzaron las áreas especializadas con más personal y recursos logísticos. Según explicó, ese fortalecimiento tuvo especial impacto en la región de Vaca Muerta.

Las autoridades coincidieron en que los resultados fueron posibles por el trabajo coordinado entre los distintos organismos y por la información aportada por la comunidad. La continuidad de las investigaciones dependerá ahora de los peritajes sobre celulares, documentación, soportes informáticos y demás elementos secuestrados.

Con esos datos, la fiscalía buscará avanzar sobre el funcionamiento de los puntos de venta desarticulados en Añelo y Rincón de los Sauces, establecer responsabilidades y determinar si existen otras conexiones vinculadas al narcomenudeo en la región.