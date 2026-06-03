Colapsaron las cloacas por un cortocircuito en un "barrio privado" de Neuquén: "No se hacen cargo"

Vecinos del barrio Gardenia denuncian abandono del desarrollo inmobiliario. Aseguran que la administración no responde. "Nos tienen bloqueados", dicen.

El barrio Gardenia, en la Fracción III de La Castellana está lleno de problemas.

Son familias que compraron lotes y construyeron sus viviendas en el barrio Gardenia , ubicado en calle Trelew al 5000, en la zona conocida informalmente como La Castellana III , que viven una crisis de infraestructura que se arrastra hace años sin solución en la ciudad de Neuquén . Es otro " barrio privado ", a medio terminar y de conflictivo desarrollo inmobiliario .

Según contaron a LM Neuquén , la desarrolladora New Paradigm-Fidus , responsable del emprendimiento, no da respuestas, y ellos mismos advierten que la situación llegó a un punto límite.

El detonante inmediato de la emergencia fue el colapso del sistema cloacal en el sector trasero del barrio por las últimas lluvias y la suba de las napas. Ya los propietarios venían alertando a la administración sobre la necesidad de reparar el sistema de bombeo antes de que ocurriera lo inevitable. Pero, según los vecinos, esas advertencias fueron ignoradas.

Barrio Gardenia La Castellana III (1) El desarrollo inmobiliario de La Castellana III está incompleto. No hay obras de infraestructura y no puede aprobarse como barrio privado. Sebastián Fariña Petersen

"Esto era sabido y se lo habíamos avisado a la administración. “Tienen que arreglar el sistema de bombeo y las cloacas y no lo hicieron”, afirmó Belén, una de las vecinas propietarias, en diálogo con este medio.

Un barrio privado, con luz de obra y cloacas rebalsadas

De acuerdo a su relato, el desborde cloacal comenzó primero en el frente del barrio y luego colapsó definitivamente en la parte trasera, donde se concentra la infraestructura eléctrica. La consecuencia fue un cortocircuito que dejó al barrio sin luz, una situación que ya había ocurrido hace menos de una semana por el mismo motivo.

“No sé cuántas horas vamos a estar sin luz, no sabemos si se quemó la térmica, si hubo un cortocircuito en la parte trasera, porque otra vez se volvió a rebalsar el sistema de cloacas. No sé cuánto tiempo, días u horas vamos a estar así", describió Belén, que al momento de comunicarse con este medio tenía el celular con batería casi agotada, sin posibilidad de cargarlo.

El impacto del corte eléctrico genera un gran dramatismo en las familias. Belén suele trabajar desde su casa en modalidad home office y la falta de luz le impide cumplir con su jornada laboral. Además, los alimentos en la heladera corren riesgo y las tareas cotidianas más básicas se vuelven imposibles.

Barrio Gardenia La Castellana III (2) Los vecinos denuncian rebalses y constantes cortes de luz en un barrio que nunca terminó de legalizarse.

“Esto te frena el día directamente. Un día me lo banco sin luz, pero ¿qué pasa con las cosas de la heladera? En mi caso, además, tengo que bajar y subir escaleras, tengo la ducha arriba”, detalló la vecina, que subrayó que cada propietario tiene su situación particular, pero que todos viven el mismo denominador común. Es la incertidumbre sobre cuándo se va a resolver el problema, porque la administración no informa ni actúa con celeridad.

Alambrados rotos y difícil vida cotidiana

El colapso de cloacas y los cortes de luz son las manifestaciones más urgentes de un deterioro mucho más importante en el barrio. Los vecinos también denuncian que los alambrados del perímetro trasero se han caído en múltiples tramos, y que ello permite el ingreso de animales al predio.

“Han entrado caballos. Hemos estado con caballos adentro del barrio”, relató Belén, quien graficó el nivel de abandono en el que se encuentra la infraestructura perimetral.

La vecina comparó la situación de Gardenia con la de los barrios Castellana I y II, al señalar que quien recorra esos emprendimientos y luego visite Gardenia podrá comprobar con sus propios ojos la diferencia en el estado de las instalaciones y los servicios.

Barrio Gardenia La Castellana III (4) El barrio La Castellana III está en la zona de Las Valentinas. Sebastián Fariña Petersen

El barrio Gardenia lleva al menos siete u ocho años desde su inicio como desarrollo inmobiliario. Sin embargo, según los propios vecinos, el emprendimiento no ha alcanzado aún la categoría legal de barrio cerrado aprobado.

Los propietarios firmaron contratos de cesión de derechos,no escrituras traslativas de dominio, para acceder a sus lotes, una modalidad que los deja en una situación jurídica de mayor vulnerabilidad frente a los incumplimientos del desarrollador.

Desarrollo inmobiliario: un barrio cerrado que no puede serlo

A lo largo del tiempo, la gestión del emprendimiento habría cambiado de manos. Los vecinos mencionan al menos dos administradores que se sucedieron desde el origen del proyecto, algo que dificulta la identificación de responsabilidades y agrava la sensación de desamparo entre quienes invirtieron sus ahorros en el barrio.

Más allá de la crisis inmediata, el barrio Gardenia tiene un problema desde su origen. Fue presentado como barrio privado, pero fuentes oficiales de la Municipalidad de Neuquén confirmaron que el trámite para obtener esa categorización fue abandonado hace varios años,incluso antes de la gestión municipal actual.

La razón es que la desarrolladora nunca terminó las obras de infraestructura comprometidas, por lo que el emprendimiento no cuenta con final de obra. Sin ese certificado, tampoco es posible regularizar la situación dominial de los lotes, lo que significa que los propietarios no pueden acceder a las escrituras de sus viviendas.

“Nos estafaron con una u otra cosa porque no tenemos nuestro barrio. Ese es el tema que estamos teniendo ahora porque la administración no se quiere hacer cargo”, afirmó Belén.

No atienden el teléfono: "Somos bloqueados"

El tema es que la desarrolladora New Paradigm-Fidus no había respondido a los intentos de consulta de los vecinos, porque aseguran que los que se quejan "están bloqueados" en el Whatsapp.

Los vecinos, en tanto, aguardan sin saber cuándo volverá la luz ni cuándo se repararán las cloacas, y sin que nadie les dé una fecha, una explicación o siquiera un acuse de recibo.

“Hemos llegado a un punto donde no nos dan respuesta. Ese es el tema”, concluyó Belén.