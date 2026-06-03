Desarrollo inmobiliario frente a la rotonda de Alta Barda con un novedoso proyecto: "Todo marcha muy rápido"

Se conformó un fideicomiso para hacer un polo corporativo con la mira puesta en Vaca Muerta en el acceso norte a la ciudad de Neuquén. Los detalles.

Cambia la fachada de acceso a la ciudad de Neuquén, con más vías y proyectos inmobiliarios.

El a cceso norte a la ciudad de Neuquén deja de ser una promesa en los renders para ser una obra imponente desde el desarrollo inmobiliario para Vaca Muerta. Frente a la rotonda de Alta Barda , donde durante años predominó un paisaje de baldíos, las topadoras llevan meses trabajando sobre la avenida Doctor Ramón y el corredor que conecta con la Ruta 7 .

Pero ahora hay algo más que movimiento de suelo y es la creación de un fideicomiso, con arquitectos gestionando permisos e inversiones privadas: se trata de un hotel y un centro de convenciones con oficinas, que se suman a la Torre Aura de YPF , que vestirá con una fachada moderna a todo el ingreso a la ciudad.

La novedad la confirmó Sebastián Piliponsky , responsable del Proyecto Link , en diálogo con LM Neuquén . “Estuvimos el jueves y el viernes de la semana pasada firmando ya el fideicomiso. Ya está constituido. Los arquitectos ya están para sacar el permiso de obra y la idea es iniciar la obra a finales de este año, principios del año próximo”, afirmó.

SFP Obra construccion edificio al lado de Hoka gimnasio (5) Las máquinas trabajan a todo vapor en los desarrollos y vías del acceso norte a la ciudad de Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Y sintetizó: “Está todo marchando viento en popa. Muy rápido”.

Desarrollo inmobiliario en el Acceso Norte: el Proyecto Link y otros

El fideicomiso es el dato nuevo de cómo está marchando el desarrollo en esa zona con el corredor de alta gama frente a la rotonda de Alta Barda.

Es que hay movimientos de sueño visibles desde la avenida Raúl Alfonsín, pero escasa información pública sobre el respaldo financiero y jurídico de los emprendimientos. Ahora, con la maquinaria legal constituida y el equipo técnico en marcha para gestionar el permiso ante la Municipalidad de Neuquén, el proyecto Link es parte de una de las inversiones en ese lugar.

El complejo se levantará sobre la calle Jujuy, en el denominado Complejo Gamma Norte, en una esquina de alto impacto visual en el ingreso a la ciudad.

Centro de convenciones frente al Hoka El nuevo Centro de Convenciones, el Complejo Gamma que estará en el acceso Norte a la ciudad de Neuquén.

Según los planos registrados en el Colegio de Arquitectos de Neuquén, el edificio tendrá una superficie total superior a los 6.100 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en planta baja, cuatro niveles de oficinas, dos subsuelos de estacionamiento y una terraza con rooftop.

La planta baja incluye un local comercial de más de 530 metros cuadrados. Los pisos superiores estarán ocupados por oficinas de gran superficie, con unidades flexibles que van desde los 116 hasta casi 300 metros cuadrados, apuntando a empresas del sector energético, servicios petroleros y corporaciones vinculadas a Vaca Muerta.

El edificio contará con 39 módulos de estacionamiento, bauleras, núcleos sanitarios diferenciados y un diseño contemporáneo con frente integral de aluminio anodizado y vidrio con control solar.

SFP Obra construccion edificio al lado de Hoka gimnasio (3) Impactante movimiento de suelo cerca de la rotonda de Alta Barda frente al edificio de Confluencia. Sebastián Fariña Petersen

El rooftop (vistas panorámicas de terrazas) le da un plus en el mercado de oficinas premium, con ese espacio, acondicionado como lounge, bar o zona social con vistas panorámicas., es cada vez más un diferencial para atraer empresas.

Hotelería de alto estándar para el negocio energético

A pocos metros del Link, sobre la misma avenida Doctor Ramón, también está el proyecto de Simon Hotel Neuquén. Detrás del proyecto están los mismos inversores y creadores de las cadenas Dazzler y Esplendor Hoteles, dos marcas con fuerte presencia en el segmento premium de la hotelería argentina.

La torre tendrá 14 pisos y más de 150 habitaciones, con un equipamiento diseñado para captar la demanda corporativa y de eventos: restaurante, lounge bar, piscina exterior, gimnasio, spa, salas de reuniones y espacios de coworking.

Desarrollo inmobiliario Neuquen

El elemento arquitectónico que distingue al Simon Hotel dentro del conjunto es el sky bridge. Es un puente elevado que lo conectará directamente con el futuro centro de convenciones del complejo Link y con el área corporativa del Complejo Gamma Norte.

Ese nexo físico entre hotel, centro de convenciones y oficinas premium apunta a crear un circuito integrado para congresos, eventos empresariales y el flujo cotidiano de ejecutivos que llegan a Neuquén por negocios vinculados a la cuenca petrolera.

El modelo de inversión del hotel es por habitaciones, lo que habilita a inversores individuales a participar del negocio hotelero sin necesidad de adquirir el edificio completo. Un esquema que se repite en desarrollos similares en otras ciudades del país y que en Neuquén encuentra terreno fértil dado el crecimiento sostenido de la demanda hotelera corporativa.

Torre Aura de YPF y los permisos municipales: el dato pendiente

El tercer vértice del nuevo paisaje urbano del acceso norte es la Torre Aura de YPF, que ya está en plena construcción a metros de estos desarrollos. Su presencia consolida la lectura del corredor como el nuevo centro de gravedad del negocio energético neuquino, corriendo el polo de desarrollo hacia el norte de la ciudad en sintonía con la expansión de Vaca Muerta.

SFP Obra construccion edificio al lado de Hoka gimnasio (7) Así se ven los desarrollos inmobiliarios y las obras desde la Avenida Raúl Alfonsín. Sebastián Fariña Petersen

La Municipalidad de Neuquén autorizó el informe de impacto ambiental para los trabajos en el área, pero aún no se conocen en detalle las obras de infraestructura que los privados comprometieron como contraprestación. Es el dato que permanece en la opacidad en un proceso que, por lo demás, avanza sin fricciones visibles hacia la ventanilla del permiso de obra.

Lo que está tomando forma frente a la rotonda de Alta Barda es un cambio total del ingreso físico a la ciudad de Neuquén, que quiere mostrar en su puerta, un valor muy alto. Una ciudad que se piensa a sí misma como capital energética, y que empieza a construir esa identidad.