Desarrollo inmobiliario en Neuquén: qué se está construyendo frente al Hoka

Avanzan las obras en el ingreso norte de la ciudad, pero el proyecto edilicio sigue sin conocerse. Hay un fuerte movimiento de suelo y calles nuevas.

El ingreso norte de la ciudad de Neuquén se está transformando de manera acelerada con el desarrollo inmobiliario , con cambios todos los días que despiertan expectativa y también interrogantes. Frente al gimnasio Hoka , en el límite entre el barrio Gama y un sector de Alta Barda , continúan los movimientos de suelo, la apertura de calles y la preparación de terrenos.

Si bien todavía no se conoce públicamente el proyecto privado de edificación, el lugar es un centro estratégico en el ingreso, más allá del embellecimiento. Se trata de tierras privadas donde, desde hace meses, se observa un despliegue constante de maquinaria pesada.

La intervención incluye la nivelación de la barda, la traza de nuevas calles internas y la conexión vial entre distintos puntos, hacia el barrio Gama, alta Barda y el centro de la ciudad de Neuquén. Sin embargo, hasta ahora no se presentaron planos definitivos de los edificios ni se difundieron detalles oficiales sobre la magnitud , altura o destino del emprendimiento inmobiliario.

SFP construcciones alrededores del gimnasio Hoka obra (9) El ingreso a Neuquén cambiará en el sector norte con un desarrollo inimobilairio de alto impacto.

Según pudo reconstruir LMNeuquén a partir de fuentes del sector, el desarrollo buscaría integrar el área del gimnasio Hoka con el edificio de Confluencia y un conjunto de futuras torres, generando una continuidad urbana que modifique por completo la fisonomía del ingreso norte. A pocos metros del predio, además, avanza la construcción de la Torre Aura de YPF y del estacionamiento subterráneo asociado. Es algo que se vincula a la idea de un polo urbano de alto impacto.

Un edificio en el ingreso a la ciudad

En el sector norte de la obra, frente a la calle Doctor Ramón, se conformó un gran terraplén que actualmente funciona como estacionamiento informal. En tanto, en el área lindera al gimnasio se observan trabajos que asemejan los cimientos de un edificio o de una estructura subterránea, posiblemente cocheras, aunque no hay confirmación oficial.

SFP construcciones alrededores del gimnasio Hoka obra (7) Detrás del gimnasio Hoka hay una obra de gran movimiento de suelo en el ingreso a la ciudad de Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Un dato fundamental es que, hasta el momento, no ingresaron pedidos de excepción al Concejo Deliberante. Esto indica que, en principio, el desarrollo se ajustaría a los parámetros del Plan Urbano Ambiental (PUA) vigente, aprobado durante la última gestión municipal de Horacio “Pechi” Quiroga. De todos modos, la ausencia de detalles técnicos por parte de los privados, mantiene el interrogante sobre si el proyecto final respetará estrictamente la normativa o si requerirá avales especiales más adelante.

Lo que sí está claro es que el movimiento en la zona no se detiene. La apertura de calles en el barrio Gama y en sectores de Alta Barda, sumada a la conexión prevista con la Avenida Raúl Alfonsín–Ruta 7, anticipa un cambio profundo de la trama urbana de la ciudad de Neuquén.

SFP construcciones alrededores del gimnasio Hoka obra (1) Ya hay un estacionamiento improvisado dentro del predio donde se realiza el movimiento de suelo en el sector de Alta Barda. Sebastián Fariña Petersen

El área, que históricamente fue la barda con antiguos cañadones pluviales (aún existentes), empieza a dejar atrás su perfil periférico para convertirse en una nueva postal de ciudad. Torres, infraestructura vial, estacionamientos y desarrollos privados confluyen en un mismo punto, con un impacto que ya se percibe en el tránsito, el paisaje y las expectativas inmobiliarias.

Un nuevo rostro de Neuquén

Del proyecto se sabe poco en detalles finales: solo que se harán torres, que cambiarán la fachada del ingreso norte de la ciudad, con la Ruta 7 y la Avenida Raúl Alfonsín, que conecta Neuquén con Centenario. Por ahora, según pudo saber LMNeuquén, las obras incluyen nivelación de la barda, apertura de calles y preparación de terrenos para un futuro complejo de torres, espacios verdes y conectividad urbana.

Las máquinas siguen trabajando en ese sector, más allá de que no se conoce a fondo el desarrollo inmobiliario. ¿Qué se construye exactamente frente al Hoka y cuándo se conocerán los planos que terminarán de definir el nuevo rostro del ingreso norte de Neuquén?