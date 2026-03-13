Internaron en terapia intensiva a Jair Bolsonaro por un preocupante cuadro de salud

El ex presidente brasileño presentó un “cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos”.

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro , fue ingresado este viernes en terapia intensiva con bronconeumonía. El diagnóstico fue informado por sus médicos luego de que fuera trasladado al hospital por sentirse mal en la cárcel.

Condenado a 27 años de prisión por golpismo, el ex mandatario presentó un “cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos”, según un parte del hospital DF Star de Brasilia.

Bolsonaro, de 70 años, recibe ahora antibióticos por vía intravenosa para tratar una “bronconeumonía bacteriana bilateral” detectada en los exámenes.

Más temprano, uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro, había dicho que su padre fue ingresado en el hospital tras despertarse en la cárcel de Papudinha con una crisis de vómitos y escalofríos.

Bolsonaro

El parlamentario señaló en una publicación en las redes sociales que el ex mandatario se sintió mal al despertar y fue llevado a un centro médico para recibir atención.

“Acabo de recibir la noticia de que mi padre está de camino al hospital, una vez más”, escribió el senador, quien también pidió oraciones a los seguidores del líder de la ultraderecha brasileña para que el cuadro no sea grave.

De acuerdo con su hijo mayor, el ex jefe de Estado sufrió escalofríos y un cuadro de “bastantes” vómitos en la madrugada.

El traslado fue confirmado por la Policía Militar, responsable de la penitenciaría donde está recluido el ex mandatario, que dijo que el equipo médico facilitará información adicional.

Los problemas de salud de Bolsonaro

Bolsonaro enfrenta desde 2018 diversos problemas de salud relacionados con el atentado con cuchillo que sufrió durante la campaña presidencial de ese año, cuando resultó herido en el abdomen.

Desde entonces, el ex mandatario ha sido sometido a varias hospitalizaciones y procedimientos médicos para tratar complicaciones derivadas de aquella agresión.

Jair Bolsonaro acusado de instigar un golpe de Estado Jair Bolsonaro acusado de instigar un golpe de Estado Twitter

Esta es la primera salida de Bolsonaro desde que comenzó a cumplir su condena por tentativa de golpe de Estado, en el Complejo Penitenciario de Papuda, el pasado 15 de enero.

La última vez que estuvo hospitalizado fue cuando estaba preso en una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, cuando fue sometido a cuatro cirugías y permaneció ingresado entre el 24 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de este año.

Bolsonaro está condenado desde septiembre

En septiembre del año pasado, el ex mandatario fue condenado por la Corte Suprema de Brasil por “liderar” un complot para intentar “perpetuarse en el poder”, luego de ser derrotado en las elecciones presidenciales de 2022 por el actual presidente de la nación sudamericana, Luiz Inácio Lula da Silva.

Además de la condena, Bolsonaro está inhabilitado para disputar elecciones hasta 2060.

Bolsonaro Brasil (1)

Entretanto, la Corte Suprema de Brasil dio marcha atrás este jueves y prohibió la visita de un asesor del presidente estadounidense, Donald Trump, al ex mandatario Jair Bolsonaro en prisión, dos días después de haber autorizado el encuentro.

El magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, basó su nueva decisión en un informe de la Cancillería brasileña, que aseguró que Darren Beattie, consejero de Trump, en ningún momento informó sobre su intención de visitar al líder ultraderechista entre rejas.

Qué dijo la Justicia del intento de visita de un consejero de Trump a Bolsonaro

“La visita de Darren Beattie no está incluida en el contexto diplomático que autorizó la concesión del visado y su ingreso en territorio brasileño, además de no haber sido comunicada previamente a las autoridades diplomáticas brasileñas”, señaló De Moraes en el fallo.

Fue el propio De Moraes quien el martes autorizó al asesor senior para Política de Brasil del Departamento de Estado de EEUU entrevistarse el próximo miércoles con Bolsonaro en la prisión de Brasilia.

Sin embargo, la defensa del líder ultraderechista recurrió y pidió que la reunión tuviera lugar uno o dos días antes por motivos de agenda del funcionario estadounidense.

El juez pidió entonces más informaciones al Ministerio de Exteriores de Brasil sobre la agenda de Beattie, quien apenas había comunicado que viajaría “para una conferencia sobre minerales críticos y para reuniones oficiales con representantes del Gobierno brasileño”.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó además que “la visita de un funcionario de un Estado extranjero a un ex presidente de la República en un año electoral puede constituir una injerencia indebida en los asuntos internos del Estado brasileño”.