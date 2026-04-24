La respuesta del Reino Unido ante la potencial retirada de apoyo de Trump por Malvinas

El portavoz del primer ministro, Keir Starmer, desestimó un eventual retiro de apoyo por parte de Estados Unidos en la disputa y aseguró que “nada va a cambiar”.

Horas atrás, la agencia Reuters reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , evalúa quitar su histórico apoyo al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas . La información surgió mediante la divulgación de un correo interno del Pentágono. Ante esto, el gobierno británico salió a reafirmar la inamovilidad de su postura frente al archipielago.

La razón de la Casa Blanca detrás de esta retirada se da en el marco de tensiones con más de un aliado de la OTAN por la guerra contra Irán. Entre las opciones mencionadas en el correo figuraba reconsiderar el apoyo diplomático estadounidense a “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Malvinas.

Frente a ese escenario, un vocero del primer ministro británico, Keir Starmer , fue categórico: “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”.

“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregó el vocero, quien subrayó además que Londres ha transmitido esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”.

Keir Starmer y Donald Trump

El Reino Unido citó el referendum de 2013 en las Islas Malvinas

Según consignaron medios británicos como la BBC y The Telegraph, el gobierno también recordó que los habitantes del archipiélago han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, argumento central en la posición de Londres.

En esa línea se pronunció la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, quien respaldó su postura al citar la reciente intervención ante el Parlamento del secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

“Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido y la autodeterminación en los isleños”, afirmó Cooper en su cuenta de X. “Como reiteró Stephen Doughty esta semana en el Parlamento, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable”, agregó, tras la difusión de la presunta filtración.

Washington analiza represalias

El documento interno del Pentágono, que circuló en niveles altos del Departamento de Defensa, reflejaría la frustración de Washington ante lo que considera una falta de apoyo de algunos aliados europeos en la guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero. En ese contexto, se analizaban posibles represalias, como restringir el acceso a cargos dentro de la OTAN o revisar compromisos diplomáticos.

donald trump

Una fuente estadounidense citada por Reuters indicó que el memorándum también incluía críticas a países que no otorgaron a Estados Unidos derechos de acceso, bases y sobrevuelo (ABO, por sus siglas en inglés), considerados “la base mínima” para la cooperación dentro de la alianza.

Además de las Malvinas, el documento mencionaba otras posibles medidas, como la eventual marginación de aliados “difíciles” de posiciones clave dentro de la OTAN, e incluso la evaluación de sanciones más amplias. La información fue replicada por varios medios británicos, entre ellos Sky News, The Sun, Daily Mail y la BBC.

El reclamo histórico

Las Islas Malvinas —denominadas Falkland por el Reino Unido— son reclamadas por la Argentina, que sostiene que fueron ocupadas de manera ilegítima por fuerzas británicas en 1833. El archipiélago, ubicado a unos 600 kilómetros del continente, fue escenario de la guerra de 1982 entre ambos países, durante la última dictadura militar argentina, un conflicto que dejó 649 soldados argentinos muertos.

En la actualidad, el Departamento de Estado norteamericano reconoce que las islas son administradas por el Reino Unido, aunque mantiene que la disputa de soberanía persiste.