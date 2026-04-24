Alerta por el Mundial 2026: advierten sobre posible reaparición de una contagiosa enfermedad

La OPS alertó que la región ya concentra más casos y no alcanza el nivel de inmunización necesario para afrontar un evento multitudinario.

Según precisaron, si bien hay avances en la vacunación, todavía no son suficientes para garantizar la protección colectiva.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió sobre un escenario que genera preocupación en la región: el riesgo de reaparición de una contagiosa enfermedad que podría convertirse en un riesgo para el Mundial de Fútbol 2026 , debido a la gran concurrencia de público de diversos países.

La alerta se refuerza ante el movimiento masivo de personas previsto para el Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México, países donde aún se registran casos activos.

El organismo regional señaló advirtió en este contexto, sobre la preocupación que existe ante la posible reaparición de casos de sarampión en América, en un contexto de coberturas de vacunación que no alcanzan los niveles necesarios para evitar brotes.

Según precisaron, si bien hay avances en la vacunación, todavía no son suficientes para garantizar la protección colectiva. En ese marco, insistió en la necesidad de sostener esquemas completos y homogéneos en toda la población.

sarampion chile El sarampión reaparece como una preocupación sanitaria en la región ante la baja cobertura de vacunas

Falta de vacunación y el riesgo de brote de sarampión

Uno de los puntos centrales del diagnóstico es la falta de cobertura adecuada. Para evitar la circulación del virus, se requiere que al menos el 95% de la población esté vacunada con ambas dosis del esquema inicial. Sin embargo, los datos actuales muestran niveles por debajo de ese umbral en varios países.

La acumulación de personas no vacunadas se convierte en un factor determinante. Cada año en que no se completan los esquemas, aumenta el número de personas susceptibles al virus. Esto genera condiciones favorables para que un solo caso pueda desencadenar un brote.

El sarampión se caracteriza por su alta contagiosidad. Se transmite por vía respiratoria y puede permanecer en el aire o en superficies, lo que facilita su propagación en espacios cerrados o con alta circulación de personas.

Un cambio en el mapa epidemiológico de la región

América perdió su estatus de región libre de sarampión tras un brote en Canadá que no logró ser contenido en el plazo epidemiológico requerido. Desde entonces, el virus volvió a circular en distintos países, incluyendo Estados Unidos y México.

Aunque el año pasado la región concentró menos del 6% de los casos globales, la situación cambió en los primeros meses del año actual. América pasó a representar el 21% de los casos detectados a nivel mundial, lo que encendió las alertas sanitarias.

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Otro dato relevante es que la mayoría de los casos graves se da en personas no vacunadas. Según la OPS, una parte significativa de los infectados requiere internación, lo que impacta directamente en los sistemas de salud.

La respuesta sanitaria y la campaña de vacunación

Frente a este escenario, la OPS impulsa una estrategia regional para reforzar la vacunación. En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, 21 países, incluida la Argentina, se comprometieron a aplicar 90 millones de dosis para completar esquemas atrasados y alcanzar a quienes aún no recibieron vacunas.

El objetivo es mejorar la cobertura, fortalecer la detección temprana de casos y garantizar una respuesta rápida ante posibles brotes. En este sentido, los especialistas destacan que las primeras 72 horas desde la sospecha de un caso son clave para contener la transmisión.

En paralelo, las autoridades sanitarias trabajan en mejorar la comunicación con la población y combatir la desinformación, uno de los factores que afecta la adhesión a las campañas de vacunación.

Dificultades en la provisión de vacunas

A este escenario se suman problemas logísticos que afectan la distribución de vacunas en algunos países. La OPS señaló que el contexto internacional impacta en el transporte y genera retrasos en los envíos, además de un aumento en los costos.

En Argentina, el Ministerio de Salud anunció un nuevo cronograma de entrega a las provincias, con un primer envío de alrededor de 1,2 millones de dosis que incluye vacunas clave del calendario. Los envíos se completarán de manera escalonada, con el objetivo de garantizar el abastecimiento y sostener las campañas de inmunización en todo el país.

El regreso del sarampión en la región es un desafío sanitario que requiere acciones coordinadas. La combinación de coberturas incompletas, movilidad internacional y circulación activa del virus configura un escenario que obliga a reforzar las políticas de vacunación, todavía más en el marco del Mundial 2026.

Para los organismos de salud, la clave está en sostener el esfuerzo en el tiempo. La vacunación aparece como la herramienta principal para evitar nuevos brotes, en un contexto donde la enfermedad puede reactivarse con rapidez si no se alcanzan los niveles necesarios de inmunización.