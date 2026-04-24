Alerta en Plottier: detectan un producto a la venta con rotulación falsa y advierten por riesgos para la salud

La Municipalidad encontró la mercadería en comercios de la ciudad que estaba falsamente rotulada con un número de registro nacional dado de baja.

La Municipalidad de Plottier emitió en las últimas horas una advertencia sanitaria dirigida a toda la comunidad luego de detectar la comercialización de un producto de hiel o con irregularidades en su rotulación. El hallazgo se produjo en el marco de controles de rutina realizados por la dirección de Bromatología , que alertó sobre los riesgos que implica el consumo de productos sin habilitación.

Según se informó a través de un comunicado difundido en redes sociales oficiales, el producto en cuestión corresponde a hielo identificado como marca “M&G” , en presentaciones de 2 kilos.

Durante la inspección, los agentes municipales constataron que el mismo presentaba datos falsos en su etiquetado, utilizando números de registro que habían sido dados de baja o que pertenecían a otra firma.

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Desde el área de Bromatología explicaron que este tipo de irregularidades no solo constituyen una infracción a la normativa vigente, sino que además representan un potencial peligro para la salud pública. “El consumo de productos sin habilitación sanitaria implica un riesgo, ya que se desconoce su origen, las condiciones de elaboración y la calidad del agua utilizada”, remarcaron.

En ese sentido, las autoridades municipales hicieron un llamado a la población para extremar los cuidados al momento de adquirir alimentos o productos de consumo, especialmente aquellos que requieren controles específicos como el hielo, que suele ser utilizado en bebidas y en la conservación de otros alimentos.

El alerta apunta principalmente a evitar la compra y el consumo de este producto en particular, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar su procedencia y retirar del mercado las unidades que puedan estar en circulación. No se descarta que puedan realizarse nuevas inspecciones en distintos puntos de la ciudad para reforzar los controles.

hielo plottier

Asimismo, desde el municipio solicitaron la colaboración de vecinos y vecinas para detectar posibles casos similares. En ese marco, indicaron que ante cualquier duda o sospecha sobre la procedencia de un producto, o bien para realizar una denuncia, se puede contactar directamente a la Dirección de Bromatología.

Registros falsos

Desde el área municipal explicaron que el producto se encuentra falsamente rotulado al exhibir un número de registro nacional dado de baja y registro nacional de producto alimenticio correspondiente a otra marca.

"El consumo de productos sin habilitación sanitaria representa un riesgo para la salud, ya que se desconoce su origen, condiciones de elaboración y calidad del agua utilizada", advirtieron.

Este tipo de controles forma parte de las tareas habituales que lleva adelante el área, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en la ciudad. Las inspecciones incluyen la verificación de habilitaciones, condiciones de higiene, cadena de frío y rotulación, entre otros aspectos clave para asegurar que los productos que llegan a los consumidores cumplan con la normativa.

El caso del hielo no es menor. Aunque muchas veces se lo considera un producto simple, su elaboración requiere condiciones sanitarias estrictas. El agua utilizada debe ser potable y el proceso de producción debe realizarse en instalaciones habilitadas, con controles que eviten la contaminación. La falta de estas garantías puede derivar en la presencia de bacterias u otros agentes nocivos.

Por eso, desde el municipio insistieron en la importancia de adquirir productos en comercios habilitados y verificar siempre la información del etiquetado. Datos como el número de registro, la marca, el origen y la fecha de elaboración son fundamentales para garantizar la trazabilidad.