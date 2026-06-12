Ayudarán a adaptar la casa de Catalina, la nena atropellada por un patrullero, para su regreso

Realizarán obras de accesibilidad en la vivienda de la niña. Además, su familia mantiene una campaña solidaria para afrontar los gastos.

La familia de Catalina prepara todo para su pronto regreso.

Los avances en la rehabilitación de Catalina Galcerán continúan y se espera que la niña pronto regrese a su casa. En este contexto, l a Municipalidad de Plottier anunció que acompañará a su familia con la ejecución de obras de accesibilidad en su vivienda.

El principal objetivo es preparar el hogar para cuando reciba el alta médica y pueda regresar a su ciudad, luego de permanecer en Buenos Aires desde los primeros días de enero.

La medida llega en medio de la campaña solidaria impulsada por familiares y amigos para reunir fondos destinados a reacondicionar la casa y afrontar los elevados gastos que demanda el proceso de recuperación que Catalina atraviesa desde noviembre de 2025.

Desde el Municipio informaron que, a través de la Secretaría de Obras Públicas, se llevarán adelante distintas intervenciones para mejorar la accesibilidad de la vivienda y garantizar condiciones adecuadas para su movilidad y seguridad.

catalina

Qué obras realizará la Municipalidad

Según se informó, los trabajos contemplan tres intervenciones principales: la refacción de la vereda, la construcción de una rampa de acceso y el acondicionamiento del ingreso vehicular.

Las obras buscan facilitar el desplazamiento de Catalina cuando regrese a Plottier y permitir que pueda desarrollar su recuperación en un entorno adaptado a las recomendaciones médicas.

En los próximos días, personal técnico municipal realizará una visita al domicilio para evaluar detalles y definir la planificación de los trabajos.

Destacaron que el acompañamiento forma parte del compromiso de asistir a familias que atraviesan situaciones complejas y de colaborar con acciones concretas que mejoren su calidad de vida.

paola marifil catalina galceran

Una campaña solidaria para adaptar la vivienda

Semanas atrás, la familia de Catalina había lanzado una campaña solidaria para reunir recursos destinados a realizar modificaciones dentro de la casa. Su madre, Paola Marifil, explicó que las adaptaciones son indispensables para que la niña pueda desenvolverse sin obstáculos una vez que reciba el alta médica.

Entre las reformas previstas se encuentran modificaciones en los accesos, adecuaciones en el baño, ampliación de espacios para el uso de silla de ruedas, nuevas aberturas y la preparación de sectores que permitan instalar una futura cama ortopédica.

Además de las obras, la familia debe afrontar gastos permanentes vinculados al tratamiento, alojamiento, traslados, medicamentos y asistencia diaria en Buenos Aires.

Por ese motivo continúa vigente la campaña de recaudación, destinada a acompañar económicamente esta etapa de recuperación. Quienes deseen ayudar pueden realizar una transferencia al alias: puerto.pelon.miel cuya titular es Paola Beatriz Marifil.

Catalina Galcerán (1)

Los avances de Catalina en su rehabilitación

Catalina permanece internada en el Instituto Fleni de Buenos Aires, donde fue trasladada a comienzos de enero y continúa realizando tratamientos especializados de rehabilitación.

Pese a las dificultades, su familia destacó importantes avances durante los últimos meses. Actualmente la joven ya mueve brazos y piernas, se encuentra consciente y recuperó gran parte de su personalidad.

"Hoy ya es la misma Cata de siempre, con sus bromas y su forma de ser. Es una luchadora increíble", expresó emocionada su madre al describir la evolución que ha mostrado durante el proceso. "Hoy ya es la misma Cata de siempre, con sus bromas y su forma de ser. Es una luchadora increíble", expresó emocionada su madre al describir la evolución que ha mostrado durante el proceso.

Aunque todavía no puede hablar ni movilizarse por sus propios medios, los progresos generan esperanza tanto en sus familiares como en la comunidad de Plottier, que desde el primer momento se movilizó para acompañarla.