Acuerdo en Plottier: los municipales vuelven a sus puestos de trabajo esta tarde

Recibieron una confirmación oficial de que se efectivizará el diferencial por antigüedad que estaba acordado hace dos meses.

Los trabajadores municipales de Plottier resolvieron este jueves por la tarde en asamblea el cese de las medidas de fuerza luego de que recibieron una notificación de las autoridades del Municipio con la confirmación de que se efectivizará el pago extra por antigüedad como habían acordado con la anterior gestión municipal.

De ese modo los empleados, quienes estuvieron durante toda la jornada de hoy en estado de asamblea permanente en las puertas del Municipio y del Concejo Deliberante, volverán a sus puestos de trabajo por lo que los servicios volverán a funcionar para la tarde noche.

La secretaria general del Sindicato de Empleados Municipales de Plottier (SEMP), Gabriela San Martín, confirmó a LM Neuquén la recepción de la comunicación oficial en la que les informaron que les pagarán el 0.5% por antigüedad como se había acordado en el acta acuerdo firmada en marzo.

plottier paro

"Me es grato dirigirme a usted a los efectos de comunicar que el incremento del 0.5% sobre la categoría FUA (24) a verse reflejado en los haberes del mes de mayo del corriente año será abonado por planilla complementaria con plazo máximo al día martes 9 de junio de 2026", informó la nota firmada por la intendenta Malena Resa.

Los servicios públicos retoman a las 18

En ese sentido, San Martín aclaró que levantarán las medidas a partir de las 18 por lo que desde entonces se retomarán las actividades en las dependencias municipales.

"La de decisión de la asamblea fue levantar las medidas de fuerza ya que se está reconociendo la validez de nuestra acta. A partir de las 18 levantamos las medidas de fuerza así los sectores vuelven a retomar sus tareas", expresó la dirigente gremial.

La secretaria general del SEMP comentó que no hubo una reunión con el Ejecutivo pero con esta confirmación ya definieron volver a sus lugares de trabajo a pesar de que quedan cuestiones pendientes.

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"Nos quedan temas a seguir trabajando, obviamente, pero queríamos que se reconozca la validez del acta que habíamos firmado y como eso está volvemos a trabajar para seguir negociando luego", insistió, y aclaró que entienden que la nueva gestión municipal necesita llevar adelante auditorías de las cuentas y verificar el estado de todas las áreas.

Uno de los temas que queda por tratar es el de los despidos a empleados de la planta política. Para solucionar ese reclamo las partes coordinaron una mesa técnica que se comprometió a revisar caso por caso. También la entrega de la indumentaria de trabajo para varios sectores que requieren de ropa especial para cumplir sus funciones.

Durante la mañana de este jueves los trabajadores permanecieron en la puerta del Municipio a la espera de respuestas. Luego se trasladaron al Concejo Deliberante donde los concejales debieron suspender la sesión ante el reclamo.

“Fuimos al Concejo, estaba por empezar la sesión y se les explicó los motivos a los concejales. Tenemos muchos concejales que son empleados municipales y conocen la realidad que estamos atravesando”, había contado durante la mañana la sindicalista sobre ese reclamo.