Sigue el conflicto en Plottier: trabajadores municipales continuarán con paro y movilizaciones

Esta mañana un grupo de empleados se manifiestó en la puerta de la Municipalidad a la espera del cumplimiento de un acta que había firmado el ex intendente Luis Bertolini.

Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron durante la mañana de este miércoles cuando un grupo de trabajadores municipales de Plottier comenzó un reclamo por la correcta liquidación de sus salarios acordada con el ex intendente Luis Bertolini y el freno de los despidos de la planta política. La jefa comunal, Malena Resa , aún no les confirmó si hará cumplir el acta de hace casi tres meses.

Tras la movilización y concentración frente al municipio, los trabajadores votaron ir a un cuarto intermedio. Se retiraron de la puerta de la municipalidad, donde se habían apostado para exigir la remuneración acordada.

Se fueron con las manos vacías, al no recibir ninguna respuesta en el transcurso de la jornada. Los trabajadores indicaron que continuarán con las medidas de fuerza. Los municipales confirmaron a LM Neuquén que, este jueves, se dará continuidad al paro y movilización “esperando que se depositen o se liquiden en función a este último acuerdo, dado que que no se estaría concretando ”.

Días antes de la renuncia de Bertolini, acordó con los dirigentes de los cuatro gremios que tienen representados en el Municipio una serie de beneficios entre los que estaban un diferencial para los que poseen título y un aumento por antigüedad. Este último punto no estuvo liquidado en los salarios de mayo y los trabajadores esperan su ratificación.

"Nos encontramos en la Municipalidad por el incumplimiento del acta acuerdo firmada hace unos meses. El mes pasado sí se pagó uno de los ítems pero este se sumaba la antigüedad y no se efectivizó. Eso se había acordado hace dos meses y medio, antes que se vaya Bertolini", explicó esta mañana a LM Neuquén, Gabriela San Martín, secretaria general del Sindicato de Empleados Municipales de Plottier (SEMP).

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Luego de varias horas de protesta frente al Municipio, la intendenta los recibió en el salón de acuerdos donde escuchó los reclamos por la mala liquidación y el pedido del cese de los despidos.

Resa había confirmado a este diario días atrás que estaba revisando la planta política de la comuna y dijo que la había encontrado "excesos" en la misma.

Según confirmó la secretaria general del SEMP la jefa comunal se comprometió a frenar los despidos y a revisar uno por uno los casos. "Los sindicatos acordamos que no nos vamos a oponer a los despidos de las personas que no trabajan, pero hay muchos casos que no son de esos y no se pueden perder esas fuentes de trabajo", aseguró la dirigente.

"Creemos que siempre se corta el hilo más fino porque se estaba despidiendo a personas que sí trabajan, no estábamos hablando de los funcionarios políticos. Sino de administrativos, coleros de la recolección de residuos, hay que revisar muy bien los casos", alarmó.

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San Martín aseguró que la intendenta revisará todas las situaciones de las personas que habían marcado para despedir de la planta política de la Municipalidad. "Porque la planta política de la que hablan no es la de personal jerárquico político, sino la de empleados rasos que deberían ser en tal caso una planta temporal", explicó.

Además, la dirigente denunció que además de los recientes despidos, el Municipio tomó nuevos empleados por lo que dijo que entonces "no es falta de dinero lo que pasa". "Le aumentaron los salarios a la planta política del Concejo Deliberante, pero solo a los asesores oficialistas. Nos están mostrando que no es falta de dinero, sino que buscan favorecer el ingreso de su gente", destacó.

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La gremialista contó que Resa les dijo que este mes aumentó la coparticipación que reciben de Provincia en un "25%" por lo que destacó que esperan que se concrete la liquidación diferencial por antigüedad y que se siga cumpliendo con el acta.

"Ellos dicen que no pueden, que es un acta irresponsable. Nos da bronca porque no muestran mesura de los gastos, siguen contratando y suben sueldos a su gente", concluyó.