La mujer acumula varias causas y debe cumplir una pena de 4 años y medio de cárcel efectiva. Hacía un mes que era intensamente buscada.

Cayó en Mendoza una conocida narco neuquina que se había escapado de su prisión domiciliaria

Una prófuga neuquina que era buscada desde finales del mes pasado fue apresada en otra provincia y empezaron los trámites para su traslado y posible encierro en una cárcel de mujeres de la región.

La mujer que tenía un pedido de captura de la justicia federal de Neuquén capital arrastra varias causas por narcotráfico y esa situación motivó que, en 2025, se le impusiera un castigo efectivo de prisión. Sin embargo, por razones familiares, se le concedió la prisión domiciliaria.

En un primer momento, las autoridades que hicieron el seguimiento de las pautas de conducta de la mujer no comprobaron ninguna irregularidad. Sin embargo, en las últimas semanas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) comprobó que se desconocía el paradero de la condenada por infracción a la Ley 23.737.

Frente a esta situación, el 27 de mayo de este año, el área de Ejecución del TOF neuquino ordenó la inmediata detención de la mujer identificada como Cintia Belén Álvarez.

drogas almafuerte.jpg En todos los kioscos narco neuquinos se logró secuestrar una gran cantidad de dinero en efectivo. Gentileza Policía Federal

El trabajo minucioso llevado a cabo por la Policía Federal Argentina y también la División Antinarcóticos de la Policía neuquina no tardó en dar resultados y gracias a las distintas comunicaciones con sus pares de otras provincias, la prófuga fue apresada en Mendoza.

De forma inicial, permanecerá en Mendoza

La detención de Álvarez fue confirmada esta semana en una audiencia ante el juez de Ejecución. El magistrado dispuso que permanezca tras las rejas en el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo y, además, comunicó que le revocaba la prisión domiciliaria.

Álvarez fue condenada en una vieja causa por drogas donde también fue investigada su expareja, un albañil de 34 años.

brigada antinarcoticos

La investigación estuvo encabezada por el Departamento Antinarcóticos de la Policía neuquina y la sospecha principal tenía relación con la existencia de un kiosco narco en una vivienda ubicada sobre calle Chacho Peñaloza, en Centenario. La droga hallada fue escasa pero se encontraron una balanza digital y dinero en efectivo.

Tras la intervención de la justicia federal, el hombre fue acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización al igual que Álvarez, quien era su pareja.

Principal sospechosa de manejar un kiosco narco

Justamente, las pesquisas se concentraron en la mujer porque aparecía como la principal sospechosa en la comercialización de estupefacientes. En una audiencia realizada en forma reciente ante el TOF, se destacó que en muchas ocasiones no se encontraba el hombre y que el movimiento de compradores no se detenía.

Por esa razón, en un juicio abreviado realizado el 29 de agosto de 2025, la mujer, Cintia Álvarez, fue condenada a 4 años y medio de cárcel de cumplimiento efectivo por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

A la mujer se le atribuyeron un total de cuatro hechos.

Su expareja también condenada

En cuanto al proceso en contra del hombre, que se definió semanas atrás, se lo terminó considerando partícipe secundario y recibió una pena en suspenso de tres años.

De igual modo, el juez unipersonal del TOF fue tajante con el hombre a la hora de notificarlo sobre lo resuelto y le recordó las cuatro condenas que acumula. En este marco, le advirtió que un nuevo delito lo llevará de manera directa a la cárcel.