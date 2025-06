Buscan a una prófuga por el crimen de Javier Charpentier: quién es

El hecho que quedó demostrado es que, al momento que Charpentier cargaba su camión cisterna para iniciar su jornada laboral, Matías Emiliano Díaz lo esperaba a pie en la esquina del predio, desde donde le disparó. La víctima intentó alejarse en su camión, pero fue encerrado por Alberto Alejandro Pérez, que estaba en otro camión e impidió su escape, actuando como partícipe necesario.

Luego, el autor del hecho se subió al camión de su cómplice y juntos se dieron a la fuga. Por todo esto, ambos fueron condenados y sentenciados a 10 años y 8 meses de prisión.

crimen municipal plaza huincul El salvaje asesinato a balazos de Mauricio Charpentier ocurrió el 8 de febrero de 2024. Gentileza La Voz del Neuquén

Charpentier, de 48 años, se dedicaba al riego de espacios verdes y calles de la localidad. Su camión, que estaba en movimiento cuando le dispararon, terminó frenando al toparse con un portón. El autor disparó en 13 oportunidades, siendo 7 los proyectiles que alcanzaron a la víctima y que le causaron la muerte en el acto. Cuando el personal policial arribó al lugar, anoticiado sobre las detonaciones, se encontró con la víctima ya fallecida dentro del camión.

No obstante, poco se ha dicho del móvil del crimen, pero éste tendría su génesis en una denuncia pública hecha por una persona de la familia Charpentier que exponía Contreras y su presunta relación con la venta de drogas al menudeo en la localidad, algo que claramente no gustó a la persona sindicada. Esto ha dado lugar a reiteradas agresiones hacia los Charpentier, que no mermaron con el asesinato.

De hecho, apenas la semana pasada, se registraron disparos contra una vivienda del barrio Otaño de Plaza Huincul, habitada por un sobrino del hombre asesinado. Afortunadamente, nadie salió herido, pero un vecino también sufrió daños a su domicilio.

suyai contreras profuga.jpg

Ahora, es evidente que la fiscalía de Cutral Co y Plaza Huincul se decidió a hacer comparecer a la mujer, pero esta no pudo ser localizada y, en efecto, se dictó una orden de captura. No obstante, no se pudo confirmar si la Justicia la busca por su vinculación al homicidio o por algún otro motivo surgido en los últimos días.

La sospechosa mide 1,58 metros, es de contextura física robusta, tez trigueña y posee cabellos y ojos oscuros. El Grupo Recaptura ya trabaja en su búsqueda.

Cualquier dato sobre el paradero de la mujer puede ser informado llamando al 101 o en la comisaría más cercana.

javier charpentier.jpg

La prueba en su contra

Mientras que el autor del crimen, Matías Emiliano Díaz, fue condenado por acuerdo de partes, Alberto Alejandro Pérez fue juzgado y condenado como partícipe necesario del delito por insistencia del querellante Raúl Cavalli, quien representa a la familia de Charpentier y pudo acreditar en la última audiencia previa al juicio que Pérez habría tenido un rol crucial para el hecho, al llevar al tirador en su camión hasta el lugar para esperar a la víctima, prevenir su escape y luego asistir al asesino en su huida.

Suyai Contreras sería quien pidió asesinar al municipal y habría pagado para ello. Este pedido estaría registrado en mensajes hacia los hombres. Además, el camión en el que Pérez (partícipe necesario) encerró a Charpentier al momento del crimen y en el que luego se dio a la fuga junto a Díaz (autor material) sería propiedad de Contreras, al igual que la chacra donde se dejó el vehículo tras el homicidio.