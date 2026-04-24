Condenaron a otros dos narcos neuquinos y le impusieron un duro castigo

Habían sido investigados como parte de una red que manejaba cuatro kioscos narco en San Patricio del Chañar.

Los narcos fueron investigados por el presunto manejo de cuatro puntos de venta de drogas.

Dos narcos oriundos de la localidad de San Patricio del Chañar aceptaron un acuerdo impulsado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa, donde dispuso una pena de tipo condicional y una medida severa en relación a su vida diaria.

La fiscal del caso Silvia Moreira fue la encargada de dar los detalles del procedimiento abreviado, donde se condenó a Juan Gabriel Aguilar y Alexis Ezequiel Risso por participar en la comercialización de drogas en San Patricio del Chañar, en el marco de una organización integrada por varias personas que ya fueron declaradas responsables en la misma causa, destacaron desde el MPF.

Según la acusación, los imputados “participaron entre abril y julio de 2025 en una red dedicada a la venta de cocaína y marihuana desde al menos cuatro puntos de expendio ubicados en el barrio Parque Industrial y en la toma La Costa”. La investigación determinó que funcionaban varias “bocas” de venta, entre ellas una vivienda de la Calle 120, donde se registraban movimientos constantes de compradores que permanecían pocos minutos y luego consumían la droga incluso frente a una plazoleta frecuentada por niños.

Durante los allanamientos en El Chañar, se secuestraron más de 700 gramos de cocaína, más de un kilo de marihuana, dinero en efectivo por más de 11 millones de pesos, balanzas de precisión, recortes de nylon y otros elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización.

marihuana secuestro El Chañar

La conducta de los dos hombres fue calificada como comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas organizadas, en calidad de partícipes secundarios.

Echados del pueblo

En el acuerdo, la fiscalía dispuso para ambos acusados la pena de 3 años de prisión en suspenso y una multa de 33,75 unidades fijas. Además, deberán cumplir reglas de conducta durante tres años, entre ellas fijar domicilio fuera de la zona, presentarse periódicamente ante organismos de control, no consumir drogas ni abusar de alcohol y no acercarse a menos de 500 kilómetros de San Patricio del Chañar.

También se ordenó el decomiso de un vehículo, más de $11 millones en efectivo y la destrucción de la droga y otros elementos secuestrados en la causa.

Ambos imputados recuperarán la libertad una vez cumplidos los trámites administrativos y deberán comenzar a cumplir en forma inmediata la prohibición de acercamiento, ya que la sentencia quedó firme tras la renuncia a los plazos de impugnación. El acuerdo fue homologado por el juez Luis Giorgetti.

cocaína- albañil- El joven del barrio Sapere confesó que era adicto a la cocaína y otras drogas.

La condena que se conoció este viernes es la segunda resolución destacada en los últimos siete días. Hace poco más de una semana, otros nueve narcos de San Martín de los Andes fueron declarados responsables por el delito de narcomenudeo.

Otra sentencia significativa

Los términos de las condenas en contra de los narcos de San Martín de los Andes fueron presentados el pasado 16 de abril por el fiscal jefe Gastón Ávila y el asistente letrado Federico Sura durante una audiencia en la ciudad cordillerana, y los avaló el juez de garantías Ignacio Pombo. Representan la sentencia más significativa conseguida por el MPF en cuanto a cantidad de integrantes de una banda, desde que la provincia asumió la competencia para investigar el microtráfico de drogas en febrero del año pasado.