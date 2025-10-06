San Patricio del Chañar: una mujer y un hombre fueron considerados cabecillas de banda narco y los condenaron

Fue mediante un acuerdo, que también aceptaron otras tres personas. Los jefes declarados responsables cumplirán una pena de 6 años. Otros acusados van a juicio.

La fiscalía se encargó de remarcar los roles de cada acusado en la comercialización de estupefacientes en San Patricio del Chañar.

Los procesos judiciales contra el narcomenudeo avanzan en forma rápida y una de las bandas que operaba en San Patricio del Chañar tiene a sus primeros condenados. Una mujer y un hombre fueron considerados cabecillas y recibieron un castigo efectivo de prisión. En tanto, otras tres personas, cumplirán penas en suspenso.

Sobre un total de diez personas acusadas, cinco de ellas, por acuerdo, fueron declaradas responsables por comercializar estupefacientes en la ciudad de San Patricio del Chañar . A dos de los condenados se les impuso 6 años de prisión de efectivo cumplimiento, mientras que, a los otros tres, que tuvieron una participación menor, se les aplicó una pena de 3 años en suspenso.

En una primera parte de la audiencia, antes de presentar el acuerdo, la fiscal del caso Silvia Moreira acompañada por el asistente letrado Pablo Jávega reformuló cargos en cuanto a la participación de los acusados.

droga el chañar4.jpg En una de las propiedades allanadas, fueron secuestrados más de un kilo de drogas y casi 10 millones de pesos. Gentileza Policía del Neuquén

A uno de los acusados, Daniel Figueroa, le imputó el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de dos o más personas, en calidad de coautor.

Para el caso de Marlen Díaz, la imputación fue por el delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la participación de más de dos personas como participe secundario. El mismo delito se le atribuyó a J.A., uno de los acusados que no acordó su responsabilidad.

Un acuerdo con la mitad de los involucrados

En una segunda instancia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó el acuerdo al que arribó con la defensa de los acusados. La fiscal manifestó que, inicialmente la propuesta era por un total de siete imputados, sobre diez de las personas acusadas. De estas siete personas, J.A. y A. R., se arrepintieron antes de iniciar la audiencia.

El acuerdo contempló que Daniel Figueroa y Silvana Risso sean condenados por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por la participación de más de dos personas en calidad de coautores.

Para Marlen Díaz, Mariana Risso y Kevin Sosa la condena fue por el delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la participación de más de dos personas en calidad de partícipes secundarios.

Como parte del acuerdo la fiscal explicó que se consideraron los diferentes periodos y los distintos roles que tuvieron los imputados: la pena implicó para el caso de los acusados como autores, se tuvo en cuenta una escala penal de 6 a 20 años con una multa de 67 a 1.200 unidades fijas. “A partir de esa escala penal vamos a solicitar las penas considerando los distintos roles y alcances de los mismos”, afirmó la fiscal.

La fiscal indicó que Daniel Figueroa y Silvana Risso fueron quienes dirigían a todos los integrantes y lideraban la organización. Proveían los distintos puntos de venta y obtenían el mayor beneficio económico de esta actividad delictiva.

A.R. y J.A. vendían en el domicilio principal, se encargaban de adquirir estupefacientes y garantizaban la seguridad de la organización a través de tareas de vigilancia y adquisición de armas.

“Mariana Risso y Kevin Sosa intensifican su participación a partir del 3 de junio de 2025 en el que su domicilio fue destinado a acopio de drogas”, destacaron desde el MPF.

Por último, Marlen Díaz y C.E.R. (otra de las acusadas) vendían para la organización y tenían un alcance menor; y G.A.V., (también imputada en el hecho) entregaba la droga.

fiscal del caso Silvia Moreira y asistente letrado Pablo Jávega

Para arribar al monto de la pena se tuvo en cuenta como atenuantes la ausencia de antecedentes penales y la asunción de responsabilidad por parte de cada imputado. Asimismo, precisaron desde el MPF, se consideró que en el caso de Mariana Risso y de Marlen Díaz son madres y que es necesario mantener el vínculo materno.

Como agravantes la fiscalía consideró la cantidad de drogas encontrada: 1348 gramos de marihuana y más de 700 gramos de cocaína lo que significa un riesgo para la sociedad de El Chañar. “Encontramos drogas al alcance de los niños”, puntualizó la fiscal. Hizo hincapié en los roles de cada persona imputada. Agregó, que la comercialización se realizaba todo el día, sobre todo en un horario nocturno, lo que facilitaba que no sean atrapados y contaban con una red de protección que se quedaba afuera del domicilio para resguardarlo y el acceso a distintos vehículos lo que les permitió circular por los distintos puntos de venta.

Decomiso de un auto, dinero y celulares

Para el caso de Daniel Figueroa y Claudia Silvana Risso el MPF solicitó la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo y 200 unidades fijas de multa.

Para Mariana Risso, Kevin Sosa y Marlen Celeste Díaz la condena fue por 3 años de prisión en suspenso y multa de 100 unidades fijas.

Por otra parte, la fiscal solicitó el decomiso de un auto Renault Stepway, utilizado para surtir los distintos kioscos, los teléfonos celulares secuestrados en las distintas casas de droga y el dinero a favor del estado provincial.

Por último, como medida de coerción y por el plazo de cuatro meses, la fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva para J.A., que se encontraba próxima a vencer. “No existe un plus de confianza, los riesgos se encuentran firmes. Contamos con una solidez de la investigación aún mayor”, afirmó.

El juez de garantías Luis Giorgetti dio por reformulados los cargos, en relación al grado de participación de Daniel Figueroa, J.A. y Marlen Díaz. Además, prorrogó la etapa de investigación por el plazo de un mes a partir del 5 de octubre.

En tanto, el magistrado hizo lugar a la prórroga de la detención preventiva de J.A. hasta el 26 de noviembre de 2025. Las partes renunciaron a los plazos de impugnación.