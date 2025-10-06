Baboso, Sin Cejas y Pingüino: los imputados por el salvaje robo a un estudiante de Parque Industrial

Realizaron un allanamiento al aguantadero de una banda conocida de Parque Industrial. La fiscalía imputó a cuatro hombres por robo calificado en poblado y en banda, y participación de un menor.

El caso del reciente ataque a un joven estudiante de 19 años para robarle destapó la olla de una banda que operaba desde hace tiempo en el barrio Parque Industrial . El 24 de septiembre quedaron en prisión preventiva por robo en poblado y en banda los cuatro hombres con apodos famosos del ambiente delictivo.

Se trata de Pingüino, Baboso, Sin Cejas, y J.B., un joven sin alias, quienes fueron acusados de interceptar al vecino cuando regresaba a su casa después de estudiar. El hecho ocurrió cerca de las 23:00 del lunes 22 de septiembre , sobre la calle Ingeniero Huergo , a la altura del edificio L3.

Según relató el comisario Rebolloso , a LMNeuquén , “previo a golpearlo con una manopla de hierro, lo despojan de sus pertenencias. Él logra reconocer por apodo a los autores porque son personas del ambiente delictivo del barrio”.

Una emboscada violenta en Parque Industrial

El joven fue sorprendido por siete agresores, identificados por la víctima y los vecinos como N.R.F. (alias “Pingüino”), J.M.F. (“Baboso”), F. (“Sin Cejas”), y J.B. junto a D.M.M, y S.M. (16 años), cuyas iniciales se preservan por tratarse de un menor de edad.

La víctima caminaba por la cortadita en dirección a un mercado donde quería comprar alimentos antes de ir a su casa, pero fue interceptada por el grupo. “Comenzaron a golpearlo en la cara y el cuerpo. F. le pegó con una manopla de hierro, lo desestabilizó y cayó al suelo. D.M.M lo amenazó con un arma de fuego diciéndole que le iba a pegar un tiro. El resto le dio patadas y golpes de puño para sacarle sus pertenencias”, detalló la fiscal Nadia Pérez durante la imputación.

El estudiante fue despojado de su celular Apple, una billetera marrón con dinero, DNI, varias tarjetas entre ellas la del Plan Progresar, una mochila negra con útiles y materiales de estudio, y dos pantalones.

comisaria 20 parque industrial

“Le hicieron perder el conocimiento”, cabe recordar que aseguró el jefe policial. Cuando el joven despertó, estaba solo en la calle, ensangrentado y golpeado. Como pudo, llegó hasta la Comisaría 20, donde radicó la denuncia.

Pruebas, testimonios y allanamientos

De acuerdo con el legajo, un efectivo policial que estaba de servicio esa noche fue quien dio aviso a la Fiscalía al ver llegar al joven acompañado de un menor, con la cara hinchada y ensangrentada. La víctima declaró que reconoció a los agresores “por nombre y apellido y alias”, ya que son vecinos conocidos por hechos delictivos previos.

El comisario encabezó un allanamiento en un duplex de la peatonal 15, donde se logró recuperar la billetera con algunas tarjetas y la manopla utilizada en la agresión, aunque el celular aún no fue hallado.

La médica del hospital Castro Rendón, constató en la historia clínica traumatismo temporo-parietal y lesiones coincidentes con una golpiza brutal.

Parque Industrial, un barrio cansado y sin cámaras por los mismos de siempre

La fiscal recalcó que el hecho ocurrió en un sector sin cámaras de seguridad, lo que dificulta la recolección de evidencia fílmica. “El barrio está cansado. Todos los conocen, los ven moverse en grupo y tienen miedo. La víctima es un chico que volvía de estudiar y lo atacaron salvajemente”, sostuvo.

La fiscalía encuadró el hecho en la figura de robo calificado en poblado y en banda, con participación de un menor y uso de arma de fuego, cuya existencia no pudo ser plenamente acreditada.

Durante la investigación, la víctima aportó una descripción física de los agresores que coincide con las constataciones policiales:

N.R.F. (“Pingüino”) : chueco, pelo largo.

J.M.F (“Baboso”) : siempre despeinado, con antecedentes por robo con arma de fuego (condena en 2021).

F. (“Sin Cejas”) : cejas muy pronunciadas.

J.B: con chivita.

El MPF informó que todos los imputados tienen otras causas en trámite, incluso por hechos recientes de robo agravado. En uno de esos legajos, Pingüino y D.M.M. están acusados de exigir dinero bajo amenaza de cuchillo a otro vecino de Parque Industrial.

baboso babosa parque industrial robo

Además, Pingüino fue imputado por un robo con escalamiento cometido el 19 de agosto, junto al mismo menor que participó en el ataque al estudiante, en la vivienda de un vecino, de donde se llevaron herramientas guardadas en conservadoras.

Prisión preventiva y desactivación temporal del aguantadero

La fiscalía solicitó la prisión preventiva por dos meses para los imputados, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, y daño a la víctima, ya que ninguno cuenta con domicilio estable y se encuentran en situación de calle, incluso a D.M.M a quien no habían podido ubicar en ese momento.

Además, señaló que la pena de efectivo cumplimiento, contempla de seis a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo: "Entendemos que no cuentan con domicilio, aunque ellos en el acta de detención manifiestan este domicilio del "baboso", están en situación de calle, le dan asilo a esta banda que se dedica a sorprender a la gente y golpearla, es tipo aguantadero, un domicilio que no cuenta con medidas de seguridad y la policía lo acredita en las distintas causas".

Además, en cuanto a características del hecho indicó que se trata de "hechos salvajes", este último del 22 de septiembre, una persona joven, chico que venía de estudiar "fue emboscado salvajemente por un grupo reconocido por la víctima, todo el barrio los conoce, están cansados porque una y otra vez cometen delitos, tienen miedo porque están a la espera de que les pase algo".

En este sentido, "el nivel de violencia fue extremo. Le pegaron con una manopla de hierro, lo amenazaron con un arma y lo dejaron inconsciente. La víctima está asustada, sigue con atención médica y tiene miedo de cruzárselos”, señaló la fiscalía, que adelantó que pedirá que los acusados lleguen a juicio detenidos.

Como evidencia, indicó que los agresores fueron identificados por nombre, apellido, alias y características físicas, lo que demuestra que la víctima conocía con certeza a quienes lo atacaron y que la fiscalía cuenta con pruebas sólidas sobre su participación.

Entre ellos, destacó que “Baboso”, figura con antecedentes por robo con arma de fuego. Cumplió condena en 2021, pero en el marco de una sentencia de impugnación fue declarado rebelde y posteriormente aprehendido por personal policial, lo que evidencia su falta de voluntad de someterse al proceso judicial.