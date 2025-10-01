Un despensero neuquino quiso vengarse por un robo, se le fue la mano y quedó preso

El violento incidente ocurrió en el barrio 7 de Mayo y una de las víctimas recibió un balazo en una pierna. El acusado le atribuyó un ilícito en su negocio.

Un despensero neuquino que quiso vengarse por un robo , se le fue la mano y deberá aguardar tras las rejas la definición del proceso en su contra. Lo acusan de amenazas calificadas y lesiones graves.

Por pedido de la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y de la asistente letrada Agustina Jarry , un hombre que fue acusado el viernes pasado por amenazar y lesionar a dos personas utilizando un arma de fuego, seguirá detenido en prisión preventiva.

Lo resolvió un tribunal conformado por Carina Álvarez, Juan Guaita y Raúl Aufranc, en una audiencia de revisión de prisión preventiva realizada este martes. La decisión de los jueces fue adoptada por unanimidad.

La defensa del imputado, identificado por sus iniciales como J.A.B., pretendía que se modifique la prisión preventiva impuesta al momento de la formulación de cargos por el juez de garantías Marco Lupica Cristo, y que se otorgue la detención domiciliaria.

La víctima negó el presunto robo

Según la acusación, el hecho ocurrió el 23 de septiembre cerca de las 21:30 en una despensa del barrio 7 de Mayo de Neuquén capital. J.A.B. estaba atendiendo su negocio cuando dos hombres realizaron una compra desde la vereda. Mientras uno de ellos pagaba y el otro lo esperaba, el imputado junto a otras dos personas salió de su local comercial portando armas de fuego, y amenazó al que pagaba. Le recriminó un robo anterior, le dijo que tenía el hecho grabado en video y que lo había reconocido por las cámaras de seguridad. El acompañante de la víctima le pidió que se tranquilizara y negó el supuesto robo. En esas circunstancias, uno de los tres que salieron del comercio portando armas, efectuó un disparo que dio en el piso y otro que impactó en la pierna de una de las víctimas, que quedó tendida en el suelo. Luego, los agresores rodearon al acompañante del herido y volvieron a amenazarlo utilizando armas de fuego. Seguidamente, uno de ellos lo golpeó con un “culatazo” en la cabeza. Tras las agresiones, los tres imputados se subieron a una camioneta y se fugaron del lugar.

Agustin Garcia Guadalupe Inaudi.jpg La asistente letrada Guadalupe Inaudi recibió amenazas de parte de uno de los narcos acusados y el fiscal jefe Agustín García pidió frenar el juicio.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Heller, donde recibieron atención médica: una de ellas, con una lesión en la cabeza requirió dos puntos de sutura; y la otra, con una fractura expuesta de tibia y peroné, fue intervenida quirúrgicamente.

Amenazas y lesiones graves

Los delitos por los cuales fue acusado J.A.B. en la audiencia de formulación de cargos realizada el viernes pasado, son amenazas calificadas por el uso de arma de fuego en concurso real con lesiones graves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego y lesiones leves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, todo en carácter de coautor (artículos 149 bis, 92 en función del 89, 90, 80 inciso sexto, 41 bis y 45 del Código Penal).

Los hechos de justicia por mano propia no son una novedad y, cada tanto, terminan en los tribunales tras la denuncia de las víctimas. Durante el presente año, un hombre fue condenado a 3 años y medio de cárcel por el violento ataque a un delincuente por el robo de un auto.