El plan que no pudo cumplir "Pequeño J": los detalles sobre el momento de la sorpresiva detención

El joven apuntado como líder narco y autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela fue capturado en Perú. Cómo detuvieron a su cómplice.

Luego de ser capturado en un impactante operativo en Perú, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J" negó ser el autor del brutal triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela. Al llegar a Lima, fuertemente custodiado por la policía, el joven de 20 años miró a las cámaras y no dudó en hablar con la prensa. Contundente, se despegó de las acusaciones: " Me echaron la culpa nomás , nosotros no matamos a nadie".

A raíz de la detención del argentino Matías Ozorio y el joven narco peruano, quien sería el autor intelectual del brutal crimen de las jóvenes de 20 y 15 años, las autoridades de la Policía Nacional del Perú brindaron detalles sobre el operativo que se realizó simultáneamente en diversos puntos de Lima y otras provincias para dar con los presuntos criminales.

Zenón Loayza , jefe de la Dirección Antidrogas, fue el encargado de hablar con la prensa para dar mayores detalles sobre el operativo que permitió dar con "Pequeño J", y advirtió que los detenidos fueron localizados en Lima tras un trabajo conjunto con la Policía de la provincia de Buenos Aires , en particular con el comisario mayor Flavio Merino. Según explicó Loayza, el argentino será sometido a un procedimiento de expulsión "en el más breve tiempo posible" .

captura pequeño j

"Ha sido una labor de inteligencia desarrollada desde el domingo 28 de septiembre”, explicó a 24 Horas de Latina. Las autoridades investigaron que el móvil de este triple femicidio habría ocurrido por el robo de aproximadamente tres kilogramos de cocaína que una de las víctimas habría sustraído a la organización.

Esta disputa interna derivó en la ejecución de las tres jóvenes, un hecho que generó conmoción y puso bajo la lupa a la red criminal liderada por el Pequeño J.

El joven ya estaba vinculado hacía dos años a actividades de sicariato y micro comercialización de drogas en la Argentina. En Perú, en cambio, no registraba antecedentes, aunque se señaló que su padre fue asesinado en 2018 en Trujillo.

Pequeño J detención

Pequeño J sería el líder de una tercera generación de red criminal

El inspector general de la Policía Nacional del Perú, Jhonny Veliz Noriega, indicó que el ciudadano peruano sería el líder de una red criminal dedicada al narcotráfico y al sicariato. "Él sería una tercera generación, porque su abuelo y padre también estarían referidos por esos mismos delitos", dijo. Y agregó: "Esta red criminal ha sido desarticulada. Hasta el momento, se llevaron a cabo 10 capturas, 7 de las cuales han sido en Argentina, una en Bolivia y dos muy importantes en Perú".

"Es un trabajo profesional, silencioso y con un despliegue significativo de efectivos. Hoy podemos decir que estos peligrosos delincuentes están fuera de circulación", indicaron los efectivos peruanos, destacando la cooperación con las fuerzas argentinas.

pequeño j peru

El joven al ser peruano, permanecerá bajo custodia en el país vecino mientras se tramita el pedido de extradición solicitado por Argentina. "Por el momento será puesto a disposición de la División de Requisitorias de la Policía Nacional, mientras dure el proceso", detalló Loayza.

El plan que no llegó a cumplir Pequeño J y su cómplice

Percy Pizarro Ramón, el coronel que estuvo a cargo de la detención de Matías Ozorio Pequeño J, habló este miércoles por la mañana con C5N y destacó la cooperación de las fuerzas de ambos países para realizar el procedimiento.

Respecto a la detención de Ozorio, indicó que lograron conocer, a través de coordenadas de teléfonos celulares, que se encontraría con el joven peruano en la plaza del Norte. A partir de este dato, se llevó a cabo un despliegue policial de gran magnitud para dar con el prófugo.

"Ellos se iba a encontrar para trasladarse a la ciudad de Trujillo que está a unas ocho horas de Lima para poder ocultarse", detalló. El argentino de 28 años ya cuenta con un pedido de expulsión y podría ser materializado hoy mismo.

Tony Janzen Valverde Victoriano se habría manejado en diversos transportes y en último lugar abordó el camión donde lo encontraron, sostuvo el coronel.