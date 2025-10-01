Detención de Pequeño J: "A mí no me cierra", el descargo del abuelo de las chicas asesinadas en Florencio Varela

Antonio expresó su alivio tres la detención, pero dijo que puede haber otros sospechosos vinculados al triple femicidio. Habló de la información que conoció en las últimas horas.

“ Es un poco de alivio, pero ahora hay que ver qué hace la Justicia ”, dijo el abuelo de las víctimas, luego del arresto de Pequeño J.

La causa por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez , las tres jóvenes de La Matanza que fueron secuestradas, torturadas y luego asesinadas en Florencio Varela, tuvo un importante avance. En las últimas horas se concretó la detención en Perú de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J , y de su mano derecha, Matías Ozorio. Tras la noticia, habló Antonio, el abuelo de dos de las jóvenes asesinadas.

Este miércoles por la mañana, Antonio, abuelo de Brenda y Morena, se dirigió a la rotonda de La Tablada, el lugar donde las víctimas fueron vistas con vida por última vez, allí manifestó su sensación de “ alivio ” por las recientes detenciones de quienes están sospechados como los principales autores intelectuales del brutal crimen.

“ Es un poco de alivio, pero ahora hay que ver qué hace la Justicia ”, dijo Antonio, tras ser consultado por sobre cómo se había enterado de los arrestos de los dos principales sospechosos de haber participado del triple crimen.

policia peru pequeño j (1)

En otro momento de su testimonio, el hombre contó que el martes fue contactado por diversos medios periodísticos de Bolivia y Perú, desde donde le comentaron el oscuro prontuario de los detenidos. “Me dijeron que ellos hicieron mucho daño. Es una red muy pesada del Perú, pero como no les dieron más lugar y los estaban sacando del país, fueron a parar a la Argentina”, señaló.

Luego, en diálogo con el canal de noticias C5N, Antonio puso en duda el liderazgo de “Pequeño J” en la organización narco criminal que decidió asesinar a Brenda, Morena y Lara. “Pequeño J supuestamente es el apuntado, pero ahora hay que ver si este chico tenía tanta habilidad y tanta saña para de ser uno de los autores”, expresó.

Y en esa línea, agregó: "No podemos pretender que un pibe de 20 años sea la cabeza de todo esto, a mí no me cierra. Pecaron en muchas cosas, quizás no tenían mucha experiencia".

Patricia Bullrich brindará detalles de las detenciones

Por su parte, Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, junto con el Jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Alejandro Rollé, y el representante de Interpol, brindarán esta tarde una conferencia de prensa para dar detalles sobre los tres prófugos detenidos en Bolivia y Perú, presuntamente implicados en el Triple Crimen de Florencio Varela.

BULLRICH

El encuentro está pautado para las 14 horas de este miércoles, y se realizará en Misiones y Alsina, partido bonaerense de San Isidro.

Bullrich celebró la detención de Pequeño J y felicitó a la Policía Nacional del Perú por el “enorme trabajo” y “colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen”, en referencia también a la detención de Matías Ozorio, mano derecha de "Pequeño J".

“Cuando se trabaja con decisión y coordinación, los delincuentes no tienen dónde esconderse”, escribió la Ministra de Seguridad de la Nación. Y junto a la foto del momento de la detención del supuesto autor intelectual del triple crimen, completó: “El que las hace, las paga”.