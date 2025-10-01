Neuquén abre un fin de semana de espectáculos con humor, música y clásicos

La capital provincial será epicentro de la agenda cultural, con shows que también tendrán funciones en Cipolletti, Plottier, Cutral Co, General Roca y Villa Regina.
Neuquén se prepara para vivir un fin de semana cargado de propuestas artísticas, donde el humor, la música y la nostalgia se combinan en una grilla pensada para públicos de todas las edades. Desde el jueves hasta el domingo habrá funciones en distintas ciudades de la región, con entradas anticipadas en boleterías y en el portal entradauno.com.
Cha Cha Cha: el clásico irreverente vuelve a escena. La creación de Alfredo Casero que marcó a la TV de los 90 regresa en vivo con una versión renovada que conserva su sello de humor absurdo y sátira social. Casero sube al escenario junto a Fabio Alberti y un elenco que completan Diego Rivas, Romina Sznaider y Lito Ming. Vuelven personajes entrañables como Juan Carlos Batman, Siddharta Kiwi y Susana Bronstein, además de sketchs icónicos como CNM, Manuk, el Dr. Vaporeso, el ratón Juan Carlos, Peperino Pómoro, Boluda Total, Telescuela Técnica, Carlos Messina y Mañanas al pedo.
Fechas y salas:
-
Neuquén — sábado 4, 21 hs — Teatro Español.
General Roca — viernes 3, 21 hs — Asociación Española.
Cipolletti — domingo 5, 20 hs — CCC – Complejo Cultural Cipolletti.
Villa Regina — martes 7, 21 hs — Cine Teatro Círculo Italiano.
Entradas: anticipadas en las boleterías de cada sala y en entradauno.com.
Sole Macchi – Comedy Show: stand up sin filtro
La comediante e influencer que popularizó la frase “Es viernes y mi cuerpo lo sabe” presenta un unipersonal sobre amores, sexo, celos y los mambos de la vida cotidiana. Con más de 650 mil seguidores en Instagram y videos virales, Macchi propone un show directo, cómplice y efectivo para reírse “de ellos, de ellas y de vos”.
Fechas y salas:
Neuquén — domingo 5, 20 hs — Casino Magic.
Cutral Co — jueves 2, 21 hs — Cine Teatro Rex.
Plottier — viernes 3, 21 hs — Teatro El Zaguán.
Cipolletti — sábado 4, horario a confirmar — Centro Cultural Roberto Abel.
Entradas: anticipadas en las boleterías de cada teatro y en entradauno.com.
Vuelta Canela presenta “Queridas Canciones”: plan ideal para familias
Lua, Filomena, Gora y Tizán recorren los temas más queridos de su trayectoria en un espectáculo participativo y colorido que ya se volvió referencia en el ámbito escolar y familiar. El grupo —declarado de Interés Cultural por la Legislatura porteña— invita a cantar, jugar y emocionarse con un repertorio que atraviesa generaciones.
Fechas y salas:
Neuquén — domingo 5, 16 hs — Casino Magic.
Cipolletti — sábado 4, 17 hs — Centro Cultural Roberto Abel.
Entradas: anticipadas en las boleterías del CCC, Casino Magic y en entradauno.com.
Con estas tres propuestas, la región combina nostalgia, risas y música para todas las edades, con funciones imperdibles en Neuquén, Cipolletti, Plottier, Cutral Co, General Roca y Villa Regina.
-
