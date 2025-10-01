Impactante: las lesiones en las manos de uno de los detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela

Las imágenes muestran visibles lesiones e "irritaciones" en su cuerpo. Sería uno de los hombres que participó del plan para asesinar a las tres jóvenes.

Víctor Sotacuro Lázaro es el quinto detenido por la investigación del triple crimen de las chicas de La Matanza.

El pasado viernes fue detenido en Bolivia, Lázaro Víctor Sotacuro , un hombre de nacionalidad peruana que fue señalado como un quinto integrante de la banda narco detrás del triple femicidio en la provincia de Buenos Aires. Habría sido el chofer de la camioneta blanca en la que llevaron a las tres chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Con el avance de la investigación, se sumaron detalles que podrían ser determinantes en el expediente judicial. En las últimas horas, se conocieron imágenes de Sotacuro con lesiones visibles en sus manos al momento de su detención. De esta forma, se abrieron nuevas hipótesis sobre lo que ocurrió la madrugada del 20 de septiembre, cuando asesinaron brutalmente a Lara, Morena y Brenda, las jóvenes de 20 y 15 años que estuvieron desaparecidas durante varios días.

Aunque Javier Alonso, el ministro de Seguridad de provincia de Buenos Aires afirmó que eran "mordeduras" d e defensa, investigadores coinciden en que podría ser como resultado de un forcejeo con las víctimas .

Se tomarán pruebas para cotejar con el ADN de las víctimas del triple femicidio

A raíz de estas sospechas, se enviaron muestras tomadas debajo de sus uñas para cotejar con los ADN de Brenda, Morena y Lara. El resultado del hisopado subungueal pedido por el fiscal de La Quiaca Alberto Mendevil será remitido a su par de La Matanza, Adrián Arribas, a cargo de la causa.

Por otro lado, encontraron algunas "irritaciones" en la nuca del detenido pero sospechan que podría ser a causa de un posible corte de pelo rápido previo a su fuga.

El abogado del sospechoso, Guillermo Endi, admitió que no puede dar cuenta de qué hizo su defendido desde la 1.30 de la madrugada a las 5 del 20 de septiembre, el mismo lapso temporal en el que las tres jóvenes de La Matanza fueron brutalmente asesinadas.

Según declaró el peruano sobre aquel día, permaneció fuera de la casa de Florencio Varela, ya que fue contratado por un amigo para buscar a un albañil allí. De la casa salieron dos hombres con barbijo, ropa manchada y las zapatillas envueltas en un plástico.

En los últimos días, apareció también la figura de Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, quien afirmó haber estado en la vivienda señalada por la Justicia y remarcó que no tiene ningún vínculo con las víctimas. Además, defendió a su tío, quien también quedó involucrado en la causa: “Es remisero y una buena persona”, afirmó.

Tras sus declaraciones, Ibáñez fue detenida por ser una presunta partícipe del crimen. Las cámaras de seguridad de aquel día la mostraron en un Volkswagen Fox que habría sido el auto de apoyo en el secuestro.

Qué dijo "Pequeño J" tras ser detenido en Perú por el triple femicidio de Florencio Varela

Tras ser capturado en Perú en un espectacular operativo, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, rompió el silencio y negó ser el autor del brutal triple femicidio Florencio Varela. Al llegar a Lima, fuertemente custodiado por la policía, el joven de 20 años miró a las cámaras y se despegó de las acusaciones: "Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie".

pequeño j (1) “Pequeño J” y Ozorio, detenidos en Perú por el triple femicidio de Florencio Varela.

Valverde Victoriano, acusado de ser un capo narco y autor intelectual del crimen de Lara, Brenda y Morena fue atrapado mientras intentaba escapar escondido en un camión que se dirigía al sur de la capital peruana. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional por ser considerado el cerebro de la masacre.