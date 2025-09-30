Triple femicidio en Florencio Varela: hallaron el auto del secuestro e indagarán al hombre atrapado en Bolivia

El quinto detenido se presentará este martes ante los fiscales, al igual que su sobrina Florencia Ibáñez.

Víctor Sotacuro Lázaro es el quinto detenido por la investigación del triple crimen de las chicas de La Matanza.

Avanza la investigación por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela. Este martes comienza con las indagatorias Lázaro Víctor Sotacuro -quien estaba prófugo y fue atrapado en Bolivia - y a su sobrina, Florencia Ibáñez.

Tras una serie de allanamientos en las últimas horas, se secuestró el vehículo Volkswagen Fox en el que se trasladó Sotacuro el día de la desaparición de las chicas de La Matanza.

Sotacuro fue capturado en un hostal de Villazón, muy cerca de la frontera con Bolivia, en La Quiaca. Hasta allí habría llegado en un colectivo de un tour de compras, tras escapar de la 1-11-14, donde vive. Según dijo, se fugó por miedo ya que a seguró que lo amenazaron de muerte.

Triple femicidio en Florencio Varela: hallaron el auto del secuestro

La Policía Bonaerense encontró uno de los autos que se habría usado en el secuestro. El hallazgo se concretó este martes por la mañana en el partido bonaerense de Quilmes. El rodado había sido abandonado dos días después de los crímenes.

Víctor Sotacuro Lázaro, el quinto detenido por la investigación del triple crimen de las chicas de La Matanza. En él también iba Florencia Ibáñez, su sobrina y séptima detenida en la causa.

florencia detenida triple femicidio

Los investigadores sospechan que este auto fue utilizado como apoyo durante la noche en la que fueron asesinadas Brenda, Morena y Lara Gutiérrez.

La detención de la séptima sospecha del triple femicidio

Este lunes por la tarde, Florencia fue apuntada por viajar en el auto de apoyo durante el secuestro de las jóvenes tras dar su versión de los hechos en vivo. La mujer habría sido partícipe en la logística del grupo la noche de los asesinatos.

La mujer estaba brindando una entrevista en un canal televisivo y se autoincriminó. "El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos", explicó. La mujer contó que, junto al sospechoso y al amigo que ambos tenían en común, fueron a un kiosco a cinco cuadras de la casa donde fueron asesinadas las tres víctimas. "Teníamos que hacer tiempo", indicó.

La causa ya tiene siete detenidos, pero la Justicia todavía busca a dos prófugos que serían los planificadores del brutal asesinato y el engranaje principal del supuesto grupo narco. Son Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, y su ladero Matías Ozorio.

La investigación establece que ambos forman parte de un peligroso clan familiar ligado al delito organizado, sobre todo en el narcotráfico, que vino desde Perú a sembrar terror a la Argentina.

Quiénes son los involucrados en el brutal crimen de las chicas de La Matanza

-“Pequeño J” (Tony Janzen Valverde Victoriano), quien se encuentra prófugo. Es señalado como el autor intelectual y supuesto planificador del triple crimen. Para los investigadores, no es un capo narco de cartel internacional, sino de un engranaje dentro de un clan familiar que impone terror tanto en Perú, más precisamente en Trujillo, como en la Argentina.

-Matías Agustín Ozorio: mano derecha de “Pequeño J”, también prófugo y con un rol clave en la ejecución.

Entre los detenidos se encuentran:

-Ariel Giménez: acusado de cavar el pozo donde fueron enterradas las víctimas.

-Víctor Lázaro Sotacuro: habría dado apoyo logístico a la camioneta que trasladó a las víctimas hasta la casa de Florencio Varela.

-Florencia Ibáñez: sobrina de Sotacuro, señalada por ir en un auto de apoyo que seguía a la camioneta. Fue captada por cámaras de seguridad.

-Miguel Villanueva Silva: dueño de la casa donde aparecieron los cuerpos. Su último domicilio registrado en el DNI también figura en el asentamiento de La Esperanza, el mismo barrio en el que nació “Pequeño J”.

-Celeste González Guerrero: también dueña de la casa y pareja de Villanueva. Se presentó como arrepentida, pero evitó dar nombres en su declaración.

-Andrés Parra: fue detenido cuando limpiaba manchas de sangre con lavandina en la escena del crimen.

-Daniela Ibarra: estaba junto a Parra, también acusada de encubrir el hecho.