Histórico acuerdo para ejecutar la Avenida Mosconi, la obra urbanística más importante de la ciudad de Neuquén

La Municipalidad se encargará de financiar y ejecutar las obras, mientras que Provincia otorgará las autorizaciones. Servirá para mejorar la infraestructura y ordenar el tránsito.

La Avenida Mosconi es una de las arterias clave para el desarrollo de la ciudad de Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido , firmaron este martes un acta acuerdo de intención para "coordinar esfuerzos" en la planificación y ejecución de obras viales y urbanísticas en la Avenida Mosconi, un corredor vial crucial para la conectividad. Tanto Provincia como municipio coincidieron en la necesidad de mejorar la infraestructura, ordenar el tránsito y potenciar el desarrollo urbano.

“Es un paso adelante para mejorar la transitabilidad en la ciudad de Neuquén”, señaló el gobernador tras la firma del acuerdo y aseguró que se trata de “la avenida más importante que va a existir en la Patagonia”.

Figueroa remarcó la importancia del Pacto de Gobernanza que se firmó con todos los jefes comunales de la provincia e indicó: “Hemos podido fijar cuáles van a ser las obras que va a realizar cada uno de los gobiernos”.

“Esto nos permite mejorar muchísimo la transitabilidad”, dijo y enumeró una serie de acciones: “En el acceso norte, a partir de la construcción de puentes que tenemos proyectado; la ampliación de la ruta 7 desde Centenario hasta Neuquén; la Avenida Alfonsín que también está trabajando la municipalidad”.

mosconi acuerdo gaido gutierrez Gaido y Figueroa firmaron un histórico acuerdo para ejecutar la Avenida Mosconi.

“Lo más importante es que la ciudad tenga la posibilidad de un tránsito seguro”, afirmó el mandatario provincial y dijo que se complementa con “poner en valor todo el Bajo neuquino y la posibilidad de resguardar vidas, porque nos salva de inundaciones ya que siempre hemos tenido problemas en el paso de la ex ruta 22 por el centro de la capital”.

Por último, el gobernador consideró que la firma del convenio permite trabajar en conjunto en “un proyecto muy ambicioso, que va a transformar el tránsito de la ciudad de Neuquén y el principal ingreso que tiene la provincia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1973009306510299579&partner=&hide_thread=false VAMOS A HACER DE LA MOSCONI LA MAYOR AVENIDA DE LA PATAGONIA



Hoy firmamos junto a @MarianoGaidoOk un acuerdo para avanzar en la planificación y diseño de las obras de la multitrocha Neuquén–Plottier, un tramo estratégico de la Ruta 22 que atraviesa nuestra capital.



Se trata de… pic.twitter.com/lz7kB6zdZr — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) September 30, 2025

Mariano Gaido: "Se trata de una obra trascendental"

Por su parte, el intendente Gaido agradeció al gobernador y explicó que a partir del convenio “vamos a llevar adelante una obra trascendental, de las más importantes para la ciudad”. “La ciudad, a partir de su historia, ha tenido situaciones realmente complicadas en lo que es el cambio climático y lluvias”, comentó.

Dijo que se trata de “una ruta que se transformó en una gran avenida, y esa avenida es necesario intervenirla, hacer una obra que permita el escurrimiento del agua”. Agregó que también es relevante que “se transforme en la gran avenida que acompañe el crecimiento de la ciudad, la circulación y el tránsito”.

SFP Avenida Mosconi (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Gaido explicó que el proyecto ejecutivo tiene más de un año de desarrollo y destacó que la firma del acuerdo “nos va a permitir hacer la obra sobre la Avenida Mosconi, que tiene presupuesto de los neuquinos”. Garantizó que con estos trabajos se resolverá una problemática “respecto de la evacuación de las lluvias” y se potenciará “una gran avenida que necesitaba la ciudad”.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig comentó que el acuerdo entre la provincia y la ciudad implica “trabajar en conjunto para que el municipio pueda realizar una obra muy importante sobre la Avenida Mosconi”.

“Próximamente vamos a firmar un acuerdo con Vialidad Nacional que nos va a permitir obtener la jurisdicción de esa ruta. De esa forma vamos a poder permitir que el municipio pueda realizar esta obra, que va a ser muy importante para todos los neuquinos”, concluyó Koenig.

Avenida Mosconi- Transito- Semaforo (5).JPG Maria Isabel Sanchez

En qué consiste el convenio para la Avenida Mosconi

Según el convenio firmado, la Municipalidad se encargará de financiar y ejecutar las obras, mientras que la Provincia -a través de la dirección provincial de Vialidad- se ocupará de otorgar las autorizaciones necesarias y/o instrumentar la transferencia de jurisdicción que habilite la intervención municipal.

El acuerdo establece que las gestiones preliminares, tanto técnicas como legales, se realizarán de forma coordinada para garantizar que, una vez completada la transferencia de la ruta, las obras puedan iniciarse de inmediato. Ambas partes trabajarán para asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera ágil y eficiente.

El acuerdo resalta la importancia de la cooperación institucional entre la Provincia y la municipalidad, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y los servicios urbanos de la ciudad.