El calor llega a Neuquén: desde cuándo y a cuánto llegará la temperatura máxima

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas actualizó su pronóstico del tiempo. ¿Cómo va a estar la segunda semana de primavera?

La primavera se siente en todo su esplendor en la ciudad de Neuquén. Según el pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), esta semana se hará sentir la estación y el calor llegará a la región. También se espera viento y amplitud térmica, con temperaturas que incluso superarán los 30°C en algunos momentos.

Este martes 30 , el cielo permanecerá despejado en la capital neuquina con una máxima de 23°C y una mínima 2°C. Esa amplitud térmica será la tendencia de la semana. La velocidad del viento será leve, entre 17 km/h con las ráfagas más fuertes de 28 km/h.

El miércoles 1 amanecerá completamente cubierto y se despejará parcialmente hacia la noche. La diferencia de temperatura será también amplia: 28°C de máxima durante la tarde y 4°C de mínima sobre el final de la jornada. El viento será apenas perceptible promediando en 13 km/h.

ON - Dia de la Primavera (20) Omar Novoa

El jueves 2 será el día más caluroso de la semana, llegando a una máxima de 31°C. La mínima durante la noche llegará a los 5°C. El viento continuará en velocidades leves. En esta jornada, llegará a ráfagas de 27 km/h y se mantendrá en un promedio de 18 km/h.

El viernes 3 también será un día caluroso, con máximas rozando los 30°C. La mínima llegará a los 7°C durante la noche. El cielo permanecerá nublado. También, esta jornada marcará la tendencia para un fin de semana ventoso. Durante el día la velocidad media será de 23 km/h con ráfagas de 45 km/h. Hacia la noche, aumentará la velocidad y las ráfagas llegarán a 66 km/h.

El sábado 4, el cielo se despejará completamente. La temperatura seguirá manteniéndose en una amplitud característica de la primavera, con máximas de 23°C y mínimas de 0°C durante la noche. El viento será estable en velocidades moderadas, permaneciendo alrededor de los 45 km/h.

ON - Dia de la Primavera (4) Omar Novoa

El domingo 5, el viento amainará y se mantendrá en velocidades de leves a moderadas. El cielo estará mayormente cubierto toda la jornada. La temperatura llegará a los 23°C de máxima y descenderá hasta 3°C hacia la noche.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos siete días no habrá probabilidad de precipitaciones en la ciudad de Neuquén.

