Alerta por vientos de 120 km/h y fuertes tormentas: a qué provincias afectará

Desde el SMN informó que rigen varias alertas para este martes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

Las malas condiciones del clima regresan este martes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó varias alertas por tormentas fuertes con posible caída de granizo y además otras por fuertes vientos .

De esta manera, el SMN mantenía una alerta amarilla que rige este martes para zonas de Corrientes , Misiones, Chaco, Salta, Formosa, Chubut y Santa Cruz .

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con a lerta amarilla por tormentas, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas".

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente.

alerta smn (5)

Alerta por fuertes vientos: a qué sectores afectará

Mientras tanto, en el sur del país, puntualmente en la franja sur de Chubut y en la totalidad del territorio de Santa Cruz, está emitido desde las 6:21 de este martes una alerta amarilla por fuertes vientos. Desde el organismo informaron: "el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h".

Asimismo, en otros sectores el área será afectada "por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h", señaló el SMN.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por vientos fuertes

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo estará el clima en Neuquén durante esta semana

Neuquén tendrá un inicio de semana marcado por contrastes: en el norte se esperan jornadas cálidas y secas, en la cordillera prevalecerán las lluvias con nevadas en altura, el centro estará atravesado por fuertes ráfagas de viento y la capital vivirá días templados, con mañanas frescas y tardes agradables.

Viento.

En la ciudad de Neuquén, el lunes comenzará con 9°C de mínima y 20°C de máxima, con cielo algo nublado y vientos del oeste de 51 a 59 km/h. El martes 30 la temperatura trepará a los 22°C, pero el viento se intensificará hacia la tarde, con ráfagas de hasta 50 km/h.

El miércoles se mantendrá la misma tendencia, con 11°C de mínima y 21°C de máxima, ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h y sin probabilidad de lluvias.

En la comarca petrolera, el lunes se prevén 10°C y 20°C con vientos moderados del oeste, que el martes aumentarán hasta los 60 km/h. El miércoles la mínima será de 12°C y la máxima de 22°C, con ráfagas que podrían superar los 65 km/h, lo que complicará la circulación en la Ruta Nacional 22.

En Zapala y alrededores, el lunes registrará 8°C de mínima y 19°C de máxima, con ráfagas de 50 km/h. El martes subirá a 20°C, pero con ráfagas cercanas a los 70 km/h. El miércoles se anticipan 10°C y 21°C, con viento sostenido del oeste y ráfagas intensas que podrían superar los 75 km/h.