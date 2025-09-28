Alerta por nevadas en Neuquén y un inesperado fenómeno por la tarde: en qué zonas

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta amarilla. En la ciudad y el Alto Valle se espera que corra viento. Los detalles.

El pronóstico del tiempo este domingo en Neuquén se presenta con un clima más que extraño en pleno inicio de la primavera, con una alerta por nevadas en el sur de la provincia , y una jornada inestable en la ciudad y todo el Alto Valle. Hay un descenso de la temperatura por el mal tiempo en la cordillera, precisamente en la zona de Los Lagos.

La jornada se presentará con algo de viento, el cielo cubierto por momentos y un descenso de temperatura hacia la noche, en un domingo inestable, con un escenario típico de la transición hacia la primavera.

Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , la capital provincial vivirá un día cubierto y ventoso, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora durante la tarde.

Alerta nevadas E alerta amarilla rige para la mañana y tarde de este domingo, especialmente en la zona de Los Lagos, por nevadas.

La temperatura máxima alcanzará los 22 grados, en tanto que hacia la noche se registrará un notable descenso, con una mínima que podría llegar a apenas 2 grados en la madrugada del lunes. Se sentirá el alerta que rige a través del SMN en la cordillera, especialmente en la zona de Vila La Angostura y alrededores, con nevadas.

Alerta por nevadas: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide en señalar que será un domingo de nubosidad variable, con cielo parcialmente nublado en la mañana, mayormente nublado hacia la tarde y con probabilidad de lluvias aisladas durante la noche.

El organismo nacional estima que la chance de precipitaciones rondará entre el 10 y el 40 por ciento en las últimas horas del día, cuando la temperatura todavía se mantendrá en torno a los 16 grados. Recién hacia la madrugada se hará sentir con más fuerza el frío en la región del Alto Valle.

Primeras nevadas en Villa La Angostura En Villa La Angostura, en las zonas altas, podría nevar durante la mañana de este domingo y por la tarde. Turismo Villa La Angostura

El viento será uno de los factores dominantes de la jornada, ya que se esperan ráfagas intensas que oscilarán entre los 50 y los 70 kilómetros por hora, primero desde el sudoeste y luego rotando al oeste. Esto obligará a extremar precauciones en la circulación urbana, en rutas cercanas y también en actividades al aire libre, especialmente durante la tarde.

En el oeste y sur de la provincia el panorama será más complejo. El SMN mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas fuertes en la zona de Los Lagos, en Villa La Angostura y Vila Traful y parte de la Ruta 237 y sectores cordilleranos.

Se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual, acompañados de vientos moderados, lo que podría provocar complicaciones en la transitabilidad de rutas de montaña, con riesgos de baja visibilidad y condiciones adversas en los pasos internacionales. Es por eso que se recomienda circular con precaución.

Cima en Neuquén: los contrastes del viento y la nieve

De esta manera, la provincia tendrá un domingo de contrastes, porque, por un lado, en la capital, nubosidad, viento y la posibilidad de lluvias aisladas por la noche; en la cordillera, nevadas intensas que mantienen activa la alerta y que obligan a la población a tomar recaudos para afrontar otra jornada marcada por el clima adverso.