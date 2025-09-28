Peregrinación en Centenario a la Virgen de Luján: los cortes a tener en cuenta este domingo

Se espera que una multitud pueda ser parte de este evento religioso. Las autoridades resguardarán a los feligreses hasta que concluya la celebración.

La peregrinación reúne a miles de fieles en la ruta 7 en Centenario.

Bajo el lema "Madre, danos amor para caminar con esperanza" se realizará este domingo la 45° edición de la peregrinación a la Virgen de Luján en Centenario. A partir de las 7 de la mañana, cientos de fieles se congregaron en en nodo vial Dr. Ramón y ruta 7.

Desde la Diócesis de Neuquén indicaron que aquellos grupos que salieron desde Plottier, partieron a las 5 de la mañana mientras que la gente de Vista Alegre a las 7:30 horas. En tanto, desde la ciudad de Neuquén Capital los grupos iniciaron su caminata a las 8 horas hacia la plaza San Martín de Centenario, donde se llevará a cabo a las 1 2 del mediodía la misa central y el evento culminará alrededor de las 15 horas.

Esta peregrinación tendrá a la municipalidad de Centenario y la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos a cargo de un gran operativo de seguridad para acompañar a los peregrinos y resguardar la acción religiosa. Este 2025 los peregrinos volverán a realizar el trayecto por la mano izquierda de la Ruta 7 , lo que permite mayor seguridad y orden en la circulación, así como la incorporación de grupos provenientes de diferentes puntos de la provincia.

SFP Procesion Virgen de Lujan a centenario (25).JPG Sebastian Fariña Petersen

A su vez, el operativo sanitario organizado por la secretaría de Emergencias tendrá puestos médicos avanzados, unidad de respuesta inmediata, ambulancias, vehículo 6x6 y personal sanitario y de emergencias.

"Nuestro equipo estará ubicado en puntos estratégicos del Alto Valle hasta Centenario para brindar asistencia inmediata y garantizar un peregrinar seguro. Este trabajo lo realizamos con dedicación año a año para acompañar a los fieles", informaron desde el organismo a cargo de Luciana Ortiz Luna.

Cómo será el operativo de seguridad en esta peregrinación en Centenario

Ya que el carril izquierdo de ruta 7 será utilizado por los participantes de esta celebración, el carril derecho en sentido Neuquén-Centenario funcionará como doble vía para todo tipo de vehículo, por lo que se recomienda circular con precaución.

De igual manera, el carril derecho Centenario-Neuquén permanecerá cortado y destinado a los fieles.

Desde la Policía de Neuquén piden tomar gran precaución y con respeto hacia los caminantes que se encontrarán en el lugar. Cabe resaltar que a medida que vaya avanzando el caudal de gente, se irán normalizando el tránsito de las diversas arterias afectadas.

peregrinacion virgen de lujan (1)

Recomendaciones

Desde la Iglesia Católica recomendaron a los participantes llevar calzado cómodo, protección solar, gorro y agua. Informaron que a lo largo del recorrido habrá puestos de hidratación, asistencia y acompañamiento.

"Caminamos bajo la mirada de nuestra Madre, reconociéndonos como hijos suyos y como hermanos entre nosotros, y esa es la gracia de la peregrinación: sabernos acompañados y sostenidos en la fe", convocó el cura de Centenario.

Peregrinación a la Virgen de Luján

El cura párroco Oscar Carus dijo que: "La unidad que pedimos a María no puede quedar en palabras, sino hacerse compromiso en nuestras familias, en la sociedad y en la vida cotidiana. Queremos que esta caminata nos ayude a mirar con esperanza y a trabajar por el bien común", expresó.

El sacerdote invitó a todos, "aún en medio de las dificultades personales y sociales, a ponerse en camino. María siempre estuvo con Jesús hasta el final y hoy sigue caminando con nosotros. Que nadie se sienta solo: tenemos una Madre que nos reúne y nos fortalece".

El evento podrá seguirse a través de la transmisión en vivo que se realizará en Facebook desde la página Diócesis de Neuquén.