Neuquén muestra sus encantadores destinos, en la Feria Internacional de Turismo

La provincia inició su presencia en la edición 2025 con un stand repleto de propuestas y una amplia agenda de actividades que continuará el domingo.

Este sábado, en coincidencia con el Día Internacional del Turismo , se realizó la apertura oficial de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rura l, en la ciudad de Buenos Aires, y Neuquén volvió a destacarse con una propuesta integral que atrajo la atención de miles de visitantes.

Tras la inauguración, el presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano , expresó: “La verdad que estamos muy contentos de volver a la Feria Internacional de Turismo, esta vuelta con una oferta integral, federal, de cada rincón de la provincia. Dieciocho municipios nos están acompañando y más de 60 referentes del sector privado de distintas localidades vienen a mostrar todo su potencial, sus atractivos y servicios. Una vez más, la provincia marca punta en cuanto a la diversidad de productos y propuestas en cada rincón”.

Sciacchitano destacó también la dinámica del espacio neuquino: “Tenemos una gran cantidad de atractivos dentro del stand: juegos, el recurso paleontológico, un streaming en vivo. Además, implementamos un pasaporte que los visitantes van sellando en cada espacio, una forma muy linda de que conozcan Neuquén”.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo, Silvana Cerda, subrayó el fuerte acompañamiento del sector: “Estamos muy contentos por el acompañamiento de los distintos destinos de la provincia y de más de 100 personas que nos acompañan, entre municipios y prestadores. Hemos podido montar por primera vez a nuestros giganotosaurus Carolini, promocionamos el agroturismo, el enoturismo y el Camino de la Fe, junto a la Municipalidad de Junín de los Andes. Más de 50 prestadores también están aquí mostrando sus servicios, como el Astro Turismo, que fue recientemente habilitado por la Subsecretaría”.

Turismo en Neuquén: un potente feria para la vidriera internacional

Cerda resaltó además la diversidad de propuestas que ofrece Neuquén en la feria: “Estamos felices de mostrar una enorme oferta turística al país y al mundo. Hay charlas sobre la Ruta del Pehuén, sobre la trashumancia en la región del Alto Neuquén, además de un fuerte protagonismo de la gastronomía y las fiestas populares. La concurrencia es muy buena, y nos llena de orgullo potenciar nuestras regiones turísticas”.

Durante esta primera jornada, el stand neuquino también promociona a Villa La Angostura como Capital Provincial del Deporte de Montaña, la Ruta Escénica 23 —integrada por Villa Pehuenia-Moquehue, Aluminé y Caviahue-Copahue—, la trashumancia como patrimonio cultural vivo, el turismo astronómico y el Segundo Encuentro Internacional de Geoturismo, Geoparques y Volcanes. Además, hubo demostraciones de pesca con mosca, flotadas y atados a cargo de guías especializados, que captaron gran interés del público.

Cómo sigue la agenda en la Feria Internacional del Turismo

La actividad continuará este domingo, con una agenda destacada. En los salones CFT se realizará la presentación de Villa La Angostura – VI Capital Provincial del Deporte de Montaña, a las 17, y Trashumancia, a las 17,25. En el escenario principal del stand, en tanto, tendrá lugar la presentación de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la región.

De esta manera, Neuquén inició su participación en la Feria Internacional del Turismo con gran repercusión y se prepara para seguir mostrando, hasta el martes 30, su riqueza natural, cultural y gastronómica ante miles de visitantes y referentes del turismo internacional.